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Слуцкий назвал циничной польскую резолюцию о роли СССР в начале войны
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РИА Новости

Слуцкий назвал циничной польскую резолюцию о роли СССР в начале войны

22:49 09.01.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что резолюция Сейма Польши о равной ответственности Германии и СССР за начало Второй мировой войны не выдерживает критики, а то, что ее ее авторы равняют фашистов и борцов ним, является цинизмом, "переходящим в кощунство".
Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй Мировой войны. Его авторы утверждают, что "к началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз, а после заключения 23 августа 1939 года в Москве позорного пакта Молотова-Риббентропа первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и государства Центральной и Восточной Европы".
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"Резолюция Сейма Польши не выдерживает критики. Польские законодатели заявляют о равной ответственности гитлеровской Германии и СССР в развязывании Второй мировой войны. Где учили истории этих людей? Для них что-то значат решения Нюрнбергского трибунала? Поставить на одну доску фашистов и борцов с "коричневой чумой" - редкий цинизм, переходящий кощунство", - сказал журналистам Слуцкий.
Депутат подчеркнул, что при этом резолюция Сейма призывает "не перевирать и не фальсифицировать историю" и парламентарии Польши хорошо усвоили известный вашингтонский прием "перевалить с больной головы на здоровую" и обвиняют других в том, в чем немало сами преуспели.
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"Подобными резолюциями парламент страны пытается прикрыть постыдные слова и поступки собственных государственных деятелей прошлого, реабилитировать их заигрывания с нацистским режимом", - подчеркнул Слуцкий.
Ранее Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны назвал Липского "сволочью и антисемитской свиньей", поддержавшего Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение". Комментируя соответствующий документ, российский лидер заявил: "Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя". Спикер Госдумы Вячеслав Володин позже заявил, что Польша должна извиниться за подобные высказывания.
Посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после слов президента России о польской политике в 30-е годы.
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Леонид СлуцкийВторая мировая война (1939-1945)Госдума РФМИД ПольшиРоссияСССРВ мире
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