У ближневосточных игроков "открываются глаза" на США, считает Слуцкий

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что у основных игроков на Ближнем Востоке "открываются глаза" на истинные цели Вашингтона, приведя в качестве аргумента возобновление переговоров Ирака с Россией по закупке зенитно-ракетных комплексов С-300.
Ранее Багдад возобновил переговоры с Москвой о покупке зенитных комплексов С-300. В комитете по обороне и безопасности парламента Ирака ожидают противодействия со стороны США в этом вопросе. Ранее переговоры приостановили из-за позиции Вашингтона, который грозил санкциями покупателям С-300.
"Один из результатов провала США на Ближнем Востоке: Ирак возобновляет переговоры с РФ по покупке С-300. Политика гегемона заставляет заставляет обороняться. У основных игроков региона открываются глаза на истинные цели Вашингтона", - написал Слуцкий в Twitter.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса "земля-земля" были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что 80 человек погибли в результате атаки Ирана на американские базы в Ираке.
Президент США Трамп, комментируя ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке, заявил, что США не хотят использовать свою военную мощь, так как экономический потенциал является лучшим сдерживающим фактором против Ирана.
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