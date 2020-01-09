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В Мексике произошло извержение вулкана Попокатепетль
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РИА Новости

В Мексике произошло извержение вулкана Попокатепетль

21:26 09.01.2020
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© Дмитрий ЗнаменскийВулкан Попокатепетль в Мексике
Вулкан Попокатепетль в Мексике
© Дмитрий Знаменский
МЕХИКО, 9 янв - РИА Новости. Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий Cenapred сообщил в четверг об извержении крупнейшего мексиканского вулкана Попокатепетль, столб пепла достиг высоты 3 километров.
"В 6 часов 33 минуты был зафиксирован взрыв с умеренным содержанием пепла, колонна имела высоту 3 километра с направлением на северо-восток. Сохраняется жёлтый уровень опасности, фаза 2. Настоятельно рекомендуется не приближаться к вулкану", - говорится в сообщении Cenapred в Twitter.
На снимках камер наблюдения за Попокатепетлем после утреннего взрыва вершина вулкана покрыта раскалёнными продуктами извержения. Власти запрещают приближаться к кратеру ближе, чем на 12 километров.
Вторая фаза "желтого уровня" тревоги не предполагает эвакуации или прекращения трудовой деятельности в районе вулкана.
Попокатепетль, название которого переводится с языка ацтеков как "дымящаяся гора", находится в 50 километрах от Мехико. Второй по величине и самый активный вулкан страны поднимается над уровнем моря на 5,4 тысячи метров и является одним из ее символов.
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