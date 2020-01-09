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В Иране ответили на сообщения о том, что украинский Boeing могли сбить
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РИА Новости

В Иране ответили на сообщения о том, что украинский Boeing могли сбить

21:09 09.01.2020 (обновлено: 21:29 09.01.2020)
41323
© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде опроверг предположение украинских властей о том, что потерпевший крушение под Тегераном Boeing-737 авиакомпании МАУ могла случайно сбить ракета.
Абедзаде подчеркнул, что ракетная атака на лайнер "невозможна с научной точки зрения". Он пояснил, что на той же высоте в этот момент находились еще несколько пассажирских самолетов.
"Версия о том, что самолет был сбит ракетой, не может быть правдой ни при каких обстоятельствах", — заявил Абедзаде.
Он подчеркнул, что в стране существует "полная координация" между военным и гражданским секторами.
Абедзаде также опроверг сообщения о том, что Иран отказался передать черные ящики США. Он отметил, что всем заинтересованным в расследовании сторонам предоставят любую необходимую информацию. Чиновник добавил, что в случае необходимости расшифровка данных черного ящика будет проводиться во Франции или в другой стране.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Авиаэксперт оценил версии о крушении украинского Boeing в Тегеране

Крушение самолета

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана в среду рано утром. Воздушное судно направлялось в Киев.
На борту лайнера находились 176 граждан Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, все они погибли.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов назвал четыре основные версии авиакатастрофы. В частности, он предположил, что украинский лайнер мог потерпеть крушение в результате поражения зенитной ракетой, взрыва двигателя, столкновения с беспилотником или после теракта на борту.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Али АбедзадеКрушение украинского самолета в ИранеМеждународные авиалинии УкраиныBoeing 737ИранУкраинаВ мире
Популярные комментарии
В современном мире, увы, нужнее не правдивая информация, а выгодная. Пусть даже это будет абсолютная ложь.
9 января, 21:30
vvvdok
5100404
У Украины Россия везде:кораблекрушения,захваты заложников в Африке,бьющиеся Боинги,ураганы,наводнения....Всё Россия.
9 января, 21:32
Иван Иванов
4430203
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