В Иране ответили на сообщения о том, что украинский Boeing могли сбить

Абедзаде подчеркнул, что ракетная атака на лайнер "невозможна с научной точки зрения". Он пояснил, что на той же высоте в этот момент находились еще несколько пассажирских самолетов.

"Версия о том, что самолет был сбит ракетой, не может быть правдой ни при каких обстоятельствах", — заявил Абедзаде.

Он подчеркнул, что в стране существует "полная координация" между военным и гражданским секторами.

Абедзаде также опроверг сообщения о том, что Иран отказался передать черные ящики США. Он отметил, что всем заинтересованным в расследовании сторонам предоставят любую необходимую информацию. Чиновник добавил, что в случае необходимости расшифровка данных черного ящика будет проводиться во Франции или в другой стране.

Крушение самолета

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана в среду рано утром. Воздушное судно направлялось в Киев.

На борту лайнера находились 176 граждан Ирана, Украины , Канады, Германии, Швеции и Афганистана, все они погибли.