Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США

ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший командующий спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, которого ликвидировали США, планировал взрыв одного из американских посольств.
"Мы убили человека, который убил многих и многих американцев и много людей. Тысячи, тысячи людей. Мы поймали монстра, и мы ликвидировали его. Это должно было произойти уже давно. Мы сделали (это), поскольку они хотели взорвать наше посольство", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
Ранее американские ВС провели операцию по убийству иранского генерала Касема Сулеймани, Иран ответил ракетным ударом по иракским базам, где расквартированы американские войска. Жертв не было.