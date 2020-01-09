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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-09T20:33+0300
https://ria.ru/20200109/1563235354.html
Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США
https://cdn24.img.ria.ru/images/156319/46/1563194677_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_642575ca2c1390b77dacb7ddd87efaca.jpg
РИА Новости

Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США

20:33 09.01.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший командующий спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, которого ликвидировали США, планировал взрыв одного из американских посольств.
"Мы убили человека, который убил многих и многих американцев и много людей. Тысячи, тысячи людей. Мы поймали монстра, и мы ликвидировали его. Это должно было произойти уже давно. Мы сделали (это), поскольку они хотели взорвать наше посольство", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
Ранее американские ВС провели операцию по убийству иранского генерала Касема Сулеймани, Иран ответил ракетным ударом по иракским базам, где расквартированы американские войска. Жертв не было.
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
14:33
Иран анонсировал "более жесткую месть" США за убийство Сулеймани
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Конфликт США и ИранаУдар Ирана по американским объектам в ИракеГибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиДональд ТрампКорпус стражей исламской революцииИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну сейчас он расскажет что Сулеймани пытался с толкнуть Землю с Марсом. А по поводу "монстров" , то их больше всего видели за последние 70 лет в кресле президента США.
9 января, 21:01
zzaa_stss
900001
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