Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США

"Мы убили человека, который убил многих и многих американцев и много людей. Тысячи, тысячи людей. Мы поймали монстра, и мы ликвидировали его. Это должно было произойти уже давно. Мы сделали (это), поскольку они хотели взорвать наше посольство", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.