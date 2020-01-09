В Иране начали расшифровывать "черные ящики" украинского Boeing

На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни

ТЕГЕРАН, 8 янв - РИА Новости. Иранские власти пока не решили, будут ли отправлять в другое государство "черные ящики" потерпевшего катастрофу украинского самолета, сообщил РИА Новости официальный представитель Управления авиации Иранские власти пока не решили, будут ли отправлять в другое государство "черные ящики" потерпевшего катастрофу украинского самолета, сообщил РИА Новости официальный представитель Управления авиации Ирана Джаафар Заде.

"На данный момент нельзя сказать, сможем ли мы расшифровать данные "черного ящика", чтобы выяснить причину катастрофы. Я не знаю, придется ли нам в будущем отправить "черный ящик" для расшифровки за пределы страны", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время иранские специалисты пытаются расшифровать данные самописца, и все будет зависеть от того, удастся ли им это сделать полностью или частично.

"Расшифровка данных "черного ящика" является прерогативой государства, на территории которого потерпел катастрофу самолет", - подчеркнул иранский представитель.

Он добавил, что государства, чьи граждане находились на борту самолёта и погибли в результате катастрофы, а также государство собственника авиалайнера могут оказывать содействие в этой работе.

"В этой связи была приглашена группа из Украины для оказания содействия в выяснении причины катастрофы. Они уже приступили к работе с иранскими следователями", - сказал Заде.

При этом, по его словам, пока рано говорить о возможных причинах крушения украинского лайнера. "Нельзя сказать, идёт ли речь о технической неисправности или о чем-либо другом, до появления результатов расследования", - пояснил собеседник агентства.