Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-09T20:29+0300
https://ria.ru/20200109/1563235184.html
В Иране начали расшифровывать "черные ящики" украинского Boeing
https://cdn24.img.ria.ru/images/156321/51/1563215144_0:0:877:493_1036x0_80_0_0_40ec5ebc4a40fd0167498aab3a9a24ef.jpg
РИА Новости

В Иране начали расшифровывать "черные ящики" украинского Boeing

20:29 09.01.2020
716
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
ТЕГЕРАН, 8 янв - РИА Новости. Иранские власти пока не решили, будут ли отправлять в другое государство "черные ящики" потерпевшего катастрофу украинского самолета, сообщил РИА Новости официальный представитель Управления авиации Ирана Джаафар Заде.
"На данный момент нельзя сказать, сможем ли мы расшифровать данные "черного ящика", чтобы выяснить причину катастрофы. Я не знаю, придется ли нам в будущем отправить "черный ящик" для расшифровки за пределы страны", - сказал собеседник агентства.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 16:50
Иран отказался передать США черные ящики разбившегося самолета
По его словам, в настоящее время иранские специалисты пытаются расшифровать данные самописца, и все будет зависеть от того, удастся ли им это сделать полностью или частично.
"Расшифровка данных "черного ящика" является прерогативой государства, на территории которого потерпел катастрофу самолет", - подчеркнул иранский представитель.
Он добавил, что государства, чьи граждане находились на борту самолёта и погибли в результате катастрофы, а также государство собственника авиалайнера могут оказывать содействие в этой работе.
"В этой связи была приглашена группа из Украины для оказания содействия в выяснении причины катастрофы. Они уже приступили к работе с иранскими следователями", - сказал Заде.
Траур по погибшим при крушении украинского Boeing
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился в Тегеране в среду утром.

Память погибших в авиакатастрофе членов экипажа Boeing-737 почтили в Киеве
1 из 12

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился в Тегеране в среду утром.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Связь между самолетом и командно-диспетчерским пунктом оборвалась сразу после взлета.

Люди у народного мемориала в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
2 из 12

Связь между самолетом и командно-диспетчерским пунктом оборвалась сразу после взлета.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Лайнер загорелся еще в воздухе, рассказал очевидец катастрофы.

Цветы и свечи в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
3 из 12

Лайнер загорелся еще в воздухе, рассказал очевидец катастрофы.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Память погибших в авиакатастрофе членов экипажа Boeing-737 почтили в Киеве
4 из 12

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Среди пассажиров были граждане Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана. Экипаж был украинским.

Близкий родственник одного из членов экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране, скорбит в международном аэропорту Борисполь в Киеве
5 из 12

Среди пассажиров были граждане Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана. Экипаж был украинским.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

При крушении никто не выжил.

Люди у народного мемориала в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
6 из 12

При крушении никто не выжил.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В аэропорту Борисполь вспоминают экипаж авиалайнера.

Цветы и свечи в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
7 из 12

В аэропорту Борисполь вспоминают экипаж авиалайнера.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв авиакатастрофы.

Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
8 из 12

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв авиакатастрофы.

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Люди продолжают приносить цветы в киевский аэропорт после крушения Boeing.

Люди у народного мемориала в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
9 из 12

Люди продолжают приносить цветы в киевский аэропорт после крушения Boeing.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

В аэропорту горят лампадки, они выставлены в форме взлетно-посадочной полосы.

Сотрудница авиакомпании у народного мемориала в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
10 из 12

В аэропорту горят лампадки, они выставлены в форме взлетно-посадочной полосы.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Соболезнования родным и близким погибших выражают по всему миру.

Цветы у посольства Ирана в Киеве в память о погибших в результате крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 в Тегеране. 8 января 2019
11 из 12

Соболезнования родным и близким погибших выражают по всему миру.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Цветы у посольства Ирана в Киеве.

Цветы у посольства Ирана в Киеве в память о погибших в результате крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 в Тегеране
12 из 12

Цветы у посольства Ирана в Киеве.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
1 из 12

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился в Тегеране в среду утром.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 12

Связь между самолетом и командно-диспетчерским пунктом оборвалась сразу после взлета.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
3 из 12

Лайнер загорелся еще в воздухе, рассказал очевидец катастрофы.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 12

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
5 из 12

Среди пассажиров были граждане Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана. Экипаж был украинским.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
6 из 12

При крушении никто не выжил.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
7 из 12

В аэропорту Борисполь вспоминают экипаж авиалайнера.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 12

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв авиакатастрофы.

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
9 из 12

Люди продолжают приносить цветы в киевский аэропорт после крушения Boeing.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 12

В аэропорту горят лампадки, они выставлены в форме взлетно-посадочной полосы.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
11 из 12

Соболезнования родным и близким погибших выражают по всему миру.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
12 из 12

Цветы у посольства Ирана в Киеве.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
При этом, по его словам, пока рано говорить о возможных причинах крушения украинского лайнера. "Нельзя сказать, идёт ли речь о технической неисправности или о чем-либо другом, до появления результатов расследования", - пояснил собеседник агентства.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
19:42
Авиаэксперт оценил версии о крушении украинского Boeing в Тегеране
1100106
Обсудить 0
Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныТегеран (город)ИранУкраинаВ мире
Рекомендуем
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
СМИ: власти США считают, что украинский лайнер был сбит иранским ЗРК
Чучело рыбы Psephurus gladiu
Крупнейшую пресноводную рыбу признали вымершей
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
Трамп заявил, что новые санкции против Ирана уже вступили в силу
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Авиаэксперт оценил версии о крушении украинского Boeing в Тегеране
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Иране ответили на сообщения о том, что украинский Boeing могли сбить
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что НАТО пора расширить присутствие на Ближнем Востоке
Сейм Польши в Варшаве
Польша уравняла ответственность Германии и СССР за начало войны
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Трамп заявил о "своих подозрениях" о крушении самолета в Иране
Военнослужащие армии Румынии
Румыния готова усилить военное присутствие на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп
Трамп считает, что Иран уже сейчас должен начать переговоры с США
Тегеран, Иран
Иранские военные нарушили работу американских БПЛА после удара
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Архивное фото
Латвия не существовала бы под "гитлеровской Германией", заявили в Риге
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Джонсон призвал к прозрачному расследованию крушения самолета в Иране
Президент Турции Тайип Эрдоган и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Берлине
Эрдоган и Меркель обсудили напряженность между США и Ираном
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:16 На Украине оценили потери из-за запуска "Турецкого потока"
13:14Всемирный союз староверов открыл офис в Риме
13:13Red Hot Chili Peppers работают над новым альбомом с Джоном Фрушанте
13:12В Ливии прокомментировали предложенное Россией перемирие
13:11На Украине надеются, что "Газпром" рассмотрит хранение газа в стране
13:10Богданов обсудил с послом Палестины ситуацию на Ближнем Востоке
13:09"Ъ": в Госдуму внесли проект поправок в КоАП, касающихся платных дорог
13:09Врач в Уссурийске, якобы избивший мать с ребенком, взял больничный
13:07Официальный курс евро снизился на 1,32 рубля, доллара — на 67 копеек
13:07Московские врачи помогли родиться ребенку с тромбозом пуповины
13:04Источник: авиакомпании не уведомляли о приостановке рейсов через Иран
13:04Более 820 миллионов обращений поступило на сервисы ГИБДД в 2019 году
13:03Эксперт: спорт и "работа на опережение" вернут детей в школьный ритм
13:02Эксперты рассказали, какие отели выбирают российские туристы
12:56В Омске школьницу и ее друга обвинили в жестоком убийстве женщины
12:55Джабаров призвал дождаться итогов расследования авиакатастрофы в Иране
12:51СК завел дело после обнаружения тела мужчины во дворе в Арзамасе
12:49ЦБ опроверг сообщения о взрыве газового баллона в своем здании
12:46Допрос экс-генерала СК Никандрова провели в закрытом режиме
12:45Правительство Молдавии не отправят в отставку, считает Додон
Лента новостейМолния