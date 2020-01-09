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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-09T20:07+0300
https://ria.ru/20200109/1563234800.html
Эрдоган и Меркель обсудили напряженность между США и Ираном
https://cdn25.img.ria.ru/images/138719/08/1387190823_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_82193f7003708a9c7305bd88349d7bb0.jpg
РИА Новости

Эрдоган и Меркель обсудили напряженность между США и Ираном

20:07 09.01.2020
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© AP Photo / Axel SchmidtПрезидент Турции Тайип Эрдоган и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Берлине
Президент Турции Тайип Эрдоган и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Берлине
© AP Photo / Axel Schmidt
АНКАРА, 9 янв - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель по телефону напряженность между США и Ираном, а также ситуацию в Ливии и Сирии, говорится в полученном РИА Новости сообщении администрации турецкого лидера в четверг.
"Наш президент провел телефонные переговоры с Ангелой Меркель. В ходе переговоров стороны обсудили региональные проблемы, в первую очередь напряженность между США и Ираном, ситуацию в Ливии и Сирии, а также двусторонние вопросы", - говорится в сообщении.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как в ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале операции возмездия за убийство Сулеймани. Ракеты класса "земля-земля" были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиАнгела МеркельРеджеп Тайип ЭрдоганИранСШАВ мире
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