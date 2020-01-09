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Теплоснабжение
2020-01-09T19:51+0300
https://ria.ru/20200109/1563234343.html
"Дочка" СГК подписала соглашение о покупке у ОГК-2 Красноярской ГРЭС-2
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РИА Новости

"Дочка" СГК подписала соглашение о покупке у ОГК-2 Красноярской ГРЭС-2

19:51 09.01.2020
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© РИА Новости / Александр ПаниотовКрасноярск, виды города, Коммунальный мост
Красноярск, виды города, Коммунальный мост
© РИА Новости / Александр Паниотов
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. "Дочка" Сибирской генерирующей компании подписала соглашение о покупке у ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг") Красноярской ГРЭС-2 за 10 миллиардов рублей без учёта НДС, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

"ОГК-2 (группа "Газпром энергохолдинг") и "Енисейская ТГК", дочернее предприятие Сибирской генерирующей компании (входит в группу СУЭК), заключили соглашение о продаже Красноярской ГРЭС-2. Общая стоимость сделки составляет 10 миллиардов рублей (без учета НДС)", - говорится в сообщении.

В периметр сделки входят движимое и недвижимое имущество Красноярской ГРЭС-2, запасы угля, запасные части, прочие материально-технические ресурсы.
Как отмечают компании, стороны приступают к перерегистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества, после чего СГК начнет процесс получения необходимых лицензий и разрешений для самостоятельной эксплуатации Красноярской ГРЭС-2. В течение переходного периода ОГК-2 будет продолжать эксплуатацию электростанции. СГК приступит к оперативному управлению, как ожидается, не позже, чем через 12 месяцев.
Новосибирск
27 декабря 2019, 18:44Теплоснабжение
СГК увеличит вложения в ремонт системы теплоснабжения Новосибирска
Красноярская ГРЭС-2 расположена в Зеленогорске в 167 километрах на восток от Красноярска. Установленная электрическая мощность составляет 1,26 ГВт, тепловая - 976 Гкал/ч. Загрузка станции во многом зависит от сезонных факторов, в том числе от уровня воды в водохранилищах ГЭС Ангаро-Енисейского Каскада.
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ТеплоснабжениеЭкономика
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