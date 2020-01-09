"Дочка" СГК подписала соглашение о покупке у ОГК-2 Красноярской ГРЭС-2

"ОГК-2 (группа "Газпром энергохолдинг") и "Енисейская ТГК", дочернее предприятие Сибирской генерирующей компании (входит в группу СУЭК), заключили соглашение о продаже Красноярской ГРЭС-2. Общая стоимость сделки составляет 10 миллиардов рублей (без учета НДС)", - говорится в сообщении.

Как отмечают компании, стороны приступают к перерегистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества, после чего СГК начнет процесс получения необходимых лицензий и разрешений для самостоятельной эксплуатации Красноярской ГРЭС-2. В течение переходного периода ОГК-2 будет продолжать эксплуатацию электростанции. СГК приступит к оперативному управлению, как ожидается, не позже, чем через 12 месяцев.