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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-09T19:45+0300
https://ria.ru/20200109/1563234168.html
Глава МИД Эстонии призвал Иран и США к переговорам
https://cdn23.img.ria.ru/images/155635/76/1556357658_0:132:2048:1284_1036x0_80_0_0_66227ce48137e1480ff2f456c8eb4c2e.jpg
РИА Новости

Глава МИД Эстонии призвал Иран и США к переговорам

19:45 09.01.2020
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CC BY 2.0 / Raigo Pajula / välisministeerium / Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу
CC BY 2.0 / Raigo Pajula / välisministeerium /
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Архивное фото
ООН, 9 янв – РИА Новости. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал США и Иран к переговорам для снижения напряженности в регионе.
Министр принял участие в заседании СБ ООН, посвященном проблеме соблюдения устава ООН.
"Недавний рост напряжений на Ближнем Востоке серьезно нас беспокоит. Я осудил нападение на посольство США в Багдаде и ракетный удар по двум базам в Ираке, где находятся военные США", - сказал Рейнсалу.
По его мнению, несмотря на некоторые признаки деэскалации, появившиеся недавно, ситуация остается напряженной.
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"Я призываю к серьезным переговорам между сторонами для снижения напряжения и во избежание распространения ядерного оружия", - добавил он.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации в Ираке. Ракеты класса "земля-земля" были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, которые возглавляют международную коалицию по борьбе против ИГ*. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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