Глава МИД Эстонии призвал Иран и США к переговорам

ООН, 9 янв – РИА Новости. Глава МИД Эстонии Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал США и Иран к переговорам для снижения напряженности в регионе.

Министр принял участие в заседании СБ ООН , посвященном проблеме соблюдения устава ООН.

"Недавний рост напряжений на Ближнем Востоке серьезно нас беспокоит. Я осудил нападение на посольство США в Багдаде и ракетный удар по двум базам в Ираке, где находятся военные США", - сказал Рейнсалу.

По его мнению, несмотря на некоторые признаки деэскалации, появившиеся недавно, ситуация остается напряженной.

"Я призываю к серьезным переговорам между сторонами для снижения напряжения и во избежание распространения ядерного оружия", - добавил он.

В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации в Ираке. Ракеты класса "земля-земля" были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США , которые возглавляют международную коалицию по борьбе против ИГ*. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.