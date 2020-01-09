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Лукашевич призвал Албанию способствовать диалогу Киева и Донбасса
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РИА Новости

Лукашевич призвал Албанию способствовать диалогу Киева и Донбасса

19:45 09.01.2020
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© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
ВЕНА, 9 янв - РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг призвал Албанию как действующего председателя в организации способствовать прямому диалогу между представителями Киева, Донецка и Луганска для прогресса в украинском урегулировании.
Албания председательствует в ОБСЕ в 2020 году. В четверг премьер-министр и министр по вопросам Европы и иностранных дел Албании Эди Рама представил приоритеты албанского председательства в организации в штаб-квартире ОБСЕ в Вене.
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"Рассчитываем на вклад в урегулирование кризиса на Украине. Несмотря на оживление в Контактной группе, ситуация далека от идеальной. Призываем всемерно содействовать прямому диалогу между представителями Киева, Донецка и Луганска", - заявил Лукашевич в ответ на выступление Рамы.
Он подчеркнул, что неотложного внимания требует достижение устойчивого прекращения огня, разведения сил и средств на новых участках с перспективой распространения этого процесса на всю линию соприкосновения. Лукашевич отметил, что эти шаги должны сопровождаться полным и безусловным выполнением политических положений "Минска".
"Ожидаем, что албанское председательство обеспечит беспристрастную, эффективную работу Спецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, а сама Миссия будет осуществлять сбалансированный мониторинг ситуации по всей территории Украины", - добавил он.
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9 декабря 2019, 21:34
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Ситуация на УкраинеОБСЕДонбассАлександр ЛукашевичВ мире
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