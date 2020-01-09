Лукашевич призвал Албанию способствовать диалогу Киева и Донбасса

В Киеве обвинили ОБСЕ в недостоверных данных об отводе сил в Донбассе

В Киеве обвинили ОБСЕ в недостоверных данных об отводе сил в Донбассе

"Рассчитываем на вклад в урегулирование кризиса на Украине. Несмотря на оживление в Контактной группе, ситуация далека от идеальной. Призываем всемерно содействовать прямому диалогу между представителями Киева, Донецка и Луганска", - заявил Лукашевич в ответ на выступление Рамы.

Он подчеркнул, что неотложного внимания требует достижение устойчивого прекращения огня, разведения сил и средств на новых участках с перспективой распространения этого процесса на всю линию соприкосновения. Лукашевич отметил, что эти шаги должны сопровождаться полным и безусловным выполнением политических положений "Минска".