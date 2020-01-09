Лукашевич призвал Албанию способствовать диалогу Киева и Донбасса

ВЕНА, 9 янв - РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг призвал Албанию как действующего председателя в организации способствовать прямому диалогу между представителями Киева, Донецка и Луганска для прогресса в украинском урегулировании.
"Рассчитываем на вклад в урегулирование кризиса на Украине. Несмотря на оживление в Контактной группе, ситуация далека от идеальной. Призываем всемерно содействовать прямому диалогу между представителями Киева, Донецка и Луганска", - заявил Лукашевич в ответ на выступление Рамы.
Он подчеркнул, что неотложного внимания требует достижение устойчивого прекращения огня, разведения сил и средств на новых участках с перспективой распространения этого процесса на всю линию соприкосновения. Лукашевич отметил, что эти шаги должны сопровождаться полным и безусловным выполнением политических положений "Минска".
"Ожидаем, что албанское председательство обеспечит беспристрастную, эффективную работу Спецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, а сама Миссия будет осуществлять сбалансированный мониторинг ситуации по всей территории Украины", - добавил он.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения