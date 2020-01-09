Джонсон призвал к прозрачному расследованию крушения самолета в Иране

Как сообщил журналистам официальный представитель канцелярии премьера, телефонный разговор лидеров состоялся во второй половине дня четверга. Джонсон выразил соболезнования в связи с гибелью людей на борту украинского самолета.

"Зеленский проинформировал Джонсона о принимаемых Украиной мерах с целью установить факты (о катастрофе), и премьер-министр предложил поддержку Великобритании. Премьер сказал, что необходимо провести полное, точное и прозрачное расследование случившегося", - сообщил представитель канцелярии.