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Джонсон призвал к прозрачному расследованию крушения самолета в Иране
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РИА Новости

Джонсон призвал к прозрачному расследованию крушения самолета в Иране

19:36 09.01.2020
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© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
ЛОНДОН, 9 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания считает, что необходимо провести полное и прозрачное расследование обстоятельств крушения украинского Boeing в Тегеране, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как сообщил журналистам официальный представитель канцелярии премьера, телефонный разговор лидеров состоялся во второй половине дня четверга. Джонсон выразил соболезнования в связи с гибелью людей на борту украинского самолета.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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"Зеленский проинформировал Джонсона о принимаемых Украиной мерах с целью установить факты (о катастрофе), и премьер-министр предложил поддержку Великобритании. Премьер сказал, что необходимо провести полное, точное и прозрачное расследование случившегося", - сообщил представитель канцелярии.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныБорис ДжонсонВладимир ЗеленскийИранУкраинаВ мире
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