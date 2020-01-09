Джонсон призвал к прозрачному расследованию крушения самолета в Иране

ЛОНДОН, 9 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания считает, что необходимо провести полное и прозрачное расследование обстоятельств крушения украинского Boeing в Тегеране, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как сообщил журналистам официальный представитель канцелярии премьера, телефонный разговор лидеров состоялся во второй половине дня четверга. Джонсон выразил соболезнования в связи с гибелью людей на борту украинского самолета.
"Зеленский проинформировал Джонсона о принимаемых Украиной мерах с целью установить факты (о катастрофе), и премьер-министр предложил поддержку Великобритании. Премьер сказал, что необходимо провести полное, точное и прозрачное расследование случившегося", - сообщил представитель канцелярии.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.