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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-09T19:02+0300
https://ria.ru/20200109/1563232636.html
Иранские военные нарушили работу американских БПЛА после удара
https://cdn21.img.ria.ru/images/101870/38/1018703856_0:0:2501:1407_1036x0_80_0_0_c7a3aed1fb7a3611a361851645817bc7.jpg
РИА Новости

Иранские военные нарушили работу американских БПЛА после удара

19:00 09.01.2020 (обновлено: 19:02 09.01.2020)
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© Fotolia / Borna_MirТегеран, Иран
Тегеран, Иран
© Fotolia / Borna_Mir
Тегеран, Иран. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Вскоре после ракетного удара по американской базе в Ираке военные Ирана с помощью методов радиоэлектронной борьбы нарушили работу американских беспилотников, заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.
"Мы провели операцию по радиоэлектронной борьбе приблизительно через 15 минут после удара по базе Эйн-аль-Асад, и американские беспилотные летательные аппараты были выведены из-под контроля", - заявил Хаджзаде.
Вице-президент США Майк Пенс
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Он добавил, что вывод техники из строя нанес "серьезный психологический удар" по американцам.
"Несмотря на то, что у них было много самолетов и военной техники вокруг базы Эйн-аль-Асад, они не смогли противостоять нашим ракетам", - добавил Хаджзаде.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации в Ираке. Ракеты класса "земля-земля" были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, которые возглавляют международную коалицию по борьбе против ИГ*. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Конфликт США и ИранаУдар Ирана по американским объектам в ИракеГибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиКорпус стражей исламской революцииИракИранСШАВ мире
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