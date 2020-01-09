Суд в Петербурге арестовал водителя, сбившего насмерть двух подростков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв - РИА Новости. Суд арестовал Алексея Бегунова, сбившего насмерть двух подростков в Выборгском районе Суд арестовал Алексея Бегунова, сбившего насмерть двух подростков в Выборгском районе Санкт-Петербурга , сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

ДТП произошло 7 января в 17.40 у дома 9 по проспекту Мориса Тореза.

По данным полиции, 37-летний водитель, управляя автомобилем KIA Rio, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил двух подростков 15 и 16 лет. В результате ДТП 15-летний молодой человек от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, 16-летняя девушка в тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу, где от полученных травм скончалась. Полиция сообщала о задержании водителя, уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

"Выборгский районный суд… вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Бегунова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц - ред.)… Срок меры - 6 марта 2020 года", - говорится в сообщении.