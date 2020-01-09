Дети с Донбасса отпраздновали Рождество в Киеве и Почаеве

"Более 100 детей из так называемой "красной зоны" - линии соприкосновения в Донбассе (прифронтовые поселки Красногоровка, Зайцево, Майорское, Жованка, Пески-2 и Бахмутка) - посетили Киев и Почаев в период с 6 по 9 января 2020 года", - говорится в сообщении.

"Когда Спаситель пришел на землю, первые, кто поклонился ему — это были юноши, которые пасли стадо… И сегодня, в эти дни, мы рады видеть у себя здесь, в Киеве, в этой обители, наших дорогих детей, братьев с Донбасса, приехавших сюда, чтобы мы побыли вместе, порадовались, посмотрели друг на друга и чтобы мы вспомнили, что мы - творения Божии. И что Бог хочет, чтобы мы жили все вместе в радости, в мире, в согласии", - сказал митрополит Онуфрий.