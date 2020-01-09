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Религия и мировоззрение
2020-01-09T18:43+0300
https://ria.ru/20200109/1563231818.html
Дети с Донбасса отпраздновали Рождество в Киеве и Почаеве
https://cdn23.img.ria.ru/images/154809/85/1548098576_93:0:1300:679_1036x0_80_0_0_769f98506df1ea0bd0c720ad65b01ae8.jpg
РИА Новости

Дети с Донбасса отпраздновали Рождество в Киеве и Почаеве

18:39 09.01.2020 (обновлено: 18:43 09.01.2020)
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© Фото : сайт Украинской православной церквиВнеочередное заседание Священного синода канонической Украинской православной церкви
Внеочередное заседание Священного синода канонической Украинской православной церкви
© Фото : сайт Украинской православной церкви
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Более 100 детей из Донбасса встретили Рождество 7-9 января в Почаеве и Киеве, сообщается в четверг сайте информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви (УПЦ).
"Более 100 детей из так называемой "красной зоны" - линии соприкосновения в Донбассе (прифронтовые поселки Красногоровка, Зайцево, Майорское, Жованка, Пески-2 и Бахмутка) - посетили Киев и Почаев в период с 6 по 9 января 2020 года", - говорится в сообщении.
В Свято-покровском Голосеевском монастыре Киева с Рождеством Христовым детей поздравил предстоятель Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
"Когда Спаситель пришел на землю, первые, кто поклонился ему — это были юноши, которые пасли стадо… И сегодня, в эти дни, мы рады видеть у себя здесь, в Киеве, в этой обители, наших дорогих детей, братьев с Донбасса, приехавших сюда, чтобы мы побыли вместе, порадовались, посмотрели друг на друга и чтобы мы вспомнили, что мы - творения Божии. И что Бог хочет, чтобы мы жили все вместе в радости, в мире, в согласии", - сказал митрополит Онуфрий.
Поездку организовали Украинская православная церковь, советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо и лидер рок-группы "Братья Карамазовы" Олег Карамазов.
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Религия и мировоззрениеСергей СивохоСитуация на УкраинеНовости - Религия и мировоззрениеМоскваКиевУкраинарелигияВ мире
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