Тарантино рассказал, какая роль помогла ему стать режиссером

"До того, как я начал снимать кино, у меня был очень неудачный актерский опыт. Меня взяли в массовку для съемок эпизода в сериале "Золотые девчонки", где я изображал Элвиса Пресли на свадьбе одной из главных героинь", — рассказал Тарантино.