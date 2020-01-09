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Культура
2020-01-09T20:46+0300
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Тарантино рассказал, какая роль помогла ему стать режиссером
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РИА Новости

Тарантино рассказал, какая роль помогла ему стать режиссером

20:46 09.01.2020
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Американский режиссер Квентин Тарантино рассказал на шоу Джимми Фэллона Tonight Show, какая роль помогла ему стать режиссером, сообщает Entertainment Weekly.

"До того, как я начал снимать кино, у меня был очень неудачный актерский опыт. Меня взяли в массовку для съемок эпизода в сериале "Золотые девчонки", где я изображал Элвиса Пресли на свадьбе одной из главных героинь", — рассказал Тарантино.

По словам режиссера, тогда ему заплатили около 650 долларов, но серия оказалась настолько популярной, что ее показали еще несколько раз, а Тарантино начисляли проценты.
"Благодаря этому в итоге я заработал около трех тысяч долларов. Такая сумма позволила мне начать работать над "Бешеными псами", — объяснил он.
Драма 1992 года с Харви Кейтелем и Майклом Мэдсеном в главных ролях положила начало режиссерской карьере Тарантино.
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КультураКино и сериалыНовости культурыМайкл МэдсенКвентин ТарантиноЭлвис Пресли
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