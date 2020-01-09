Шойгу: современный ВМФ позволит России ответить на любые провокации

"Сегодня растущее присутствие России в Мировом океане вызывает раздражение у отдельных ведущих держав, которые активизировали борьбу за доступ к сырьевым ресурсам. С тем, чтобы отвечать на любые провокационные действия наших оппонентов, мы строим современный высокотехнологичный Военно-морской флот. Для этого у нас есть мощный научный потенциал, опытные инженеры и рабочие, хорошо подготовленный личный состав", - сказал Шойгу, выступая в четверг на научно-практической конференции "Российский ВМФ в ХХI веке" в Севастополе.