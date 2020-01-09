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Шойгу: современный ВМФ позволит России ответить на любые провокации
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РИА Новости

Шойгу: современный ВМФ позволит России ответить на любые провокации

17:56 09.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин осматривает выставку о перспективах развития Военно-Морского флота во время посещения Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова в Севастополе
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку о перспективах развития Военно-Морского флота во время посещения Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Россия строит высокотехнологичный Военно-морской флот (ВМФ), в том числе и для того, чтобы ни один провокационный вызов не остался без ответа, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Сегодня растущее присутствие России в Мировом океане вызывает раздражение у отдельных ведущих держав, которые активизировали борьбу за доступ к сырьевым ресурсам. С тем, чтобы отвечать на любые провокационные действия наших оппонентов, мы строим современный высокотехнологичный Военно-морской флот. Для этого у нас есть мощный научный потенциал, опытные инженеры и рабочие, хорошо подготовленный личный состав", - сказал Шойгу, выступая в четверг на научно-практической конференции "Российский ВМФ в ХХI веке" в Севастополе.
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Министр отметил, что на конференцию приглашены руководители предприятий и научно-исследовательских организаций оборонно-промышленного комплекса, генеральные конструкторы, которые занимаются созданием военно-морской техники.
"Такое широкое представительство позволит нам более детально рассмотреть проблемные вопросы, выработать предметные подходы к их решению. Не сомневаюсь, что сегодня состоится интересный и конструктивный диалог. Рад приветствовать вас в Севастополе – городе русской морской славы", - сказал Шойгу.
Он подчеркнул, что "Военно-морской флот всегда был символом сильного Российского государства, важнейшей составляющей обеспечения национальной безопасности".
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