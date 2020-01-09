Восковую фигуру принца Гарри убрали из экспозиции в музее мадам Тюссо

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Восковые фигуры принца Гарри и его супруги Меган Маркл убрали из экспозиции королевской семьи музея мадам Тюссо после их решения жить отдельно, сообщает британская газета Sun.
Ранее в среду принц Гарри и его супруга, американская бывшая актриса Меган Маркл, объявили, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и зарабатывать самостоятельно, продолжая, впрочем, выполнять обязанности членов королевской семьи. Букингемский дворец заявил, что этот шаг создает проблемы, решение которых потребует времени.
Принц Гарри в прошлом не скрывал, что высокий статус его тяготит, особенно после гибели матери, принцессы Дианы, погибшей в результате преследования папарацци. Меган, в прошлом актриса, звезда сериала "Форс-мажоры" (Suits) недавно сделала сенсационное для члена королевской семьи заявление, что тяжело переживает критику СМИ в свой адрес.