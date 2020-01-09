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Восковую фигуру принца Гарри убрали из экспозиции в музее мадам Тюссо
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РИА Новости

Восковую фигуру принца Гарри убрали из экспозиции в музее мадам Тюссо

17:54 09.01.2020
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© AFP 2019 / Adrian DennisАктриса Меган Маркл и Британский принц Гарри перед традиционной рождественской службой королевской семьи в церкви Св. Марии Магдалины в Сандрингеме, Норфолк, восточная Англия. 25 декабря 2017
Актриса Меган Маркл и Британский принц Гарри перед традиционной рождественской службой королевской семьи в церкви Св. Марии Магдалины в Сандрингеме, Норфолк, восточная Англия. 25 декабря 2017
© AFP 2019 / Adrian Dennis
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Восковые фигуры принца Гарри и его супруги Меган Маркл убрали из экспозиции королевской семьи музея мадам Тюссо после их решения жить отдельно, сообщает британская газета Sun.
Ранее в среду принц Гарри и его супруга, американская бывшая актриса Меган Маркл, объявили, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и зарабатывать самостоятельно, продолжая, впрочем, выполнять обязанности членов королевской семьи. Букингемский дворец заявил, что этот шаг создает проблемы, решение которых потребует времени.
Принц Гарри в прошлом не скрывал, что высокий статус его тяготит, особенно после гибели матери, принцессы Дианы, погибшей в результате преследования папарацци. Меган, в прошлом актриса, звезда сериала "Форс-мажоры" (Suits) недавно сделала сенсационное для члена королевской семьи заявление, что тяжело переживает критику СМИ в свой адрес.
Британский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассексская, во время посещения Канадского дома в Лондоне. 7 января 2020
10:11
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от статуса королевской семьи
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