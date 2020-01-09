Президент Абхазии поручил избежать развития ситуации вне правого поля

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент Абхазии Рауль Хаджимба в связи с митингом оппозиции заявил, что дал необходимые поручения по недопущению развития ситуации вне правового поля.
"Как гарантом конституции, мною даны все необходимые поручения по недопущению развития ситуации вне правового поля", - говорится в обращении президента, размещенном на его сайте.
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. Ранее официальные власти не давали комментариев о протестных настроениях в республике. Тем временем протестующие переместились в парламент, где ожидают встречи со спикером законодательного органа. Они недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.