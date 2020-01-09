США не верят, что Иран намеренно избежал жертв при ударах, заявил Пенс

"Баллистические ракеты, выпущенные по американским базам... мы считаем, их целью было убийство американцев. У нас есть разведданные, свидетельствующие о том, что это было целью иранцев", - заявил Пенс в эфире телеканала NBC, отвечая на соответствующий вопрос.