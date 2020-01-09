Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-09T17:44+0300
https://ria.ru/20200109/1563228802.html
США не верят, что Иран намеренно избежал жертв при ударах, заявил Пенс
https://cdn22.img.ria.ru/images/155096/64/1550966427_368:0:2098:973_1036x0_80_0_0_b8e0e41a5c8f4f74b9c2d74b7b741c16.jpg
РИА Новости

США не верят, что Иран намеренно избежал жертв при ударах, заявил Пенс

17:44 09.01.2020
2644
© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Майк Пенс
Вице-президент США Майк Пенс
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Майк Пенс. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Администрация США не верит утверждениям о том, что Иран намеренно избежал убийства американских военнослужащих во время ракетных ударов по военным базам США в Ираке, заявил вице-президент США Майк Пенс.
Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде ранее заявил, что ракетные удары Ирана по американской базе не преследовали цель убить солдат, а были направлены на то, чтобы нанести ущерб "военной машине" Вашингтона.
Похороны Кассема Солеймани в городе Керман
Вчера, 14:31Конфликт США и Ирана
Эксперт оценил вероятность крупномасштабного конфликта Ирана и США
"Баллистические ракеты, выпущенные по американским базам... мы считаем, их целью было убийство американцев. У нас есть разведданные, свидетельствующие о том, что это было целью иранцев", - заявил Пенс в эфире телеканала NBC, отвечая на соответствующий вопрос.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации в Ираке. Ракеты класса "земля-земля" были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, которые возглавляют международную коалицию по борьбе против ИГ*. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.
Президент США Дональд Трамп в среду выступил с обращением к нации, где сообщил, что Вашингтон в ответ ограничится введением новых санкций и продолжением политики максимального давления в отношении Ирана. Позднее СМИ сообщили о том, что постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности ООН письмо, в котором сообщила о готовности США к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе.
Десантник армии США готовится к вылету на Ближний Восток из Форт-Брэгга, Северная Каролина, США. 4 января 2020
11:41
Эксперт: США и Иран ушли от прямой конфронтации, но проблемы остаются
292401011
Обсудить 3
Конфликт США и ИранаУдар Ирана по американским объектам в ИракеГибель иранского генерала Касема СулейманиКелли КрафтМайк ПенсКасем СулейманиДональд ТрампИракИранСШАВ мире
Рекомендуем
Тегеран, Иран
Иранские военные нарушили работу американских БПЛА после удара
Британский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассекская, во время посещения Канадского дома в Лондоне. 7 января 2020
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев объяснил, почему Трамп не объявил войну Ирану
Дом в Миорском районе Витебской области, где произошло убийство гостя
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Медицинский радиологический научный центр
Ученые показали, как излечить рак менее чем за секунду
Девушка во время пробежки на Крымской набережной в Москве
Ученые назвали способ продлить жизнь на десять лет
Жительница Подмосковья Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей в лото
В "Столото" назвали имя лотерейного миллиардера
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
Эксперт прокомментировал провал ЗРК Patriot при ракетной атаке Ирана
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Соловьев задал Киеву неудобные вопросы о версиях крушения Boeing
Акция протеста против политики США на одной из улиц Каракаса
США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну
Участники акции оппозиции у здания Администрации президента Абхазии. 9 января 2020
В Абхазии протестующие начали штурм администрации президента
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана
Bloomberg опубликовал снимки последствий удара по базе США в Ираке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:18Парламент Абхазии рассмотрит проект постановления об отставке Хаджимбы
21:11Магазин в Москве закрыли из-за нашествия крыс
21:10Трамп заявил о "своих подозрениях" о крушении самолета в Иране
21:09В Иране ответили на сообщения о том, что украинский Boeing могли сбить
21:06В Идлибской зоне деэскалации ввели режим прекращения огня
21:02Мэр Ухты рассказал о состоянии пострадавшего при пожаре на НПЗ в Коми
20:58Трамп заявил, что НАТО пора расширить присутствие на Ближнем Востоке
20:53Трамп считает, что Иран уже сейчас должен начать переговоры с США
20:51Британская палата общин одобрила сделку по Brexit
20:48Росавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток
20:46Тарантино рассказал, какая роль помогла ему стать режиссером
20:43Трамп заявил, что новые санкции против Ирана уже вступили в силу
20:42В Египте опасаются, что туристам не хватит качественных отелей
20:37СМИ: власти США считают, что украинский лайнер был сбит иранским ЗРК
20:33Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США
20:30Крупнейшую пресноводную рыбу признали вымершей
20:29В Иране начали расшифровывать "черные ящики" украинского Boeing
20:26Румыния готова усилить военное присутствие на Ближнем Востоке
20:24Площадь пожара на НПЗ в Ухте сократилась
20:07Эрдоган и Меркель обсудили напряженность между США и Ираном
Лента новостейМолния