США не верят, что Иран намеренно избежал жертв при ударах, заявил Пенс

Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде ранее заявил, что ракетные удары Ирана по американской базе не преследовали цель убить солдат, а были направлены на то, чтобы нанести ущерб "военной машине" Вашингтона.
"Баллистические ракеты, выпущенные по американским базам... мы считаем, их целью было убийство американцев. У нас есть разведданные, свидетельствующие о том, что это было целью иранцев", - заявил Пенс в эфире телеканала NBC, отвечая на соответствующий вопрос.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации в Ираке. Ракеты класса "земля-земля" были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, которые возглавляют международную коалицию по борьбе против ИГ*. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.
Президент США Дональд Трамп в среду выступил с обращением к нации, где сообщил, что Вашингтон в ответ ограничится введением новых санкций и продолжением политики максимального давления в отношении Ирана. Позднее СМИ сообщили о том, что постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности ООН письмо, в котором сообщила о готовности США к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе.