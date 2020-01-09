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Путин поручил сделать документацию по новым кораблям электронной
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РИА Новости

Путин поручил сделать документацию по новым кораблям электронной

17:34 09.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание об итогах научно-практической конференции "Российский Военно-Морской флот в XXI веке" в Севастополе
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание об итогах научно-практической конференции Российский Военно-Морской флот в XXI веке в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал включить в тактико-технические задания перспективных кораблей требование о том, чтобы вся конструкторская документация была в электронном виде. Такую задачу он поставил, открывая совещание по итогам научно-тактической конференции "Российский военно-морской флот в ХХI веке".

"Нужно уже сейчас включать в тактико-технические задания на перспективные корабли и суда ВМФ требования о разработке и приемке электронной конструкторской документации на базе цифровой модели корабля", - сказал Путин.

Президент призвал учитывать тот факт, что последние 10 лет подходы к проектированию и строительству кораблей в мире заметно изменились. "Сегодня сокращение сроков производства и стоимости военно-морской техники возможно и при использовании передовых технологий и процессов во всем цикле ее создания", - подчеркнул Путин, отметив, что имеет в виду 3D-моделирование, блочно-модульный принцип строительства, а также унификацию вооружений и основного оборудования, наличие современных судостроительных мощностей. "Хотел бы подчеркнуть, только на этой основе можно повысить серийность строящихся кораблей, сократить сроки их поступления в состав ВМФ и улучшить условия ремонта", - отметил российский лидер.
Путин назвал принципиальным вопросом унификацию вооружений и оборудования ВМФ. "Сейчас завершается разработка комплексных целевых программ развития системы вооружений ВМФ по единому стандарту на основе межвидовой унификации с постепенным переходом на модульную архитектуру", - сообщил президент и, обращаясь к участникам совещания, добавил, что хотел бы услышать доклад о том, как продвигается эта работа.
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