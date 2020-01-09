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Суд продлил домашний арест Калви
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РИА Новости

Суд продлил домашний арест Калви

17:10 09.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМайкл Калви
Майкл Калви
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Майкл Калви. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг продлил на месяц домашний арест основателя Baring Vostok американца Майкла Калви и топ-менеджера инвестфонда француза Филиппа Дельпаля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: удовлетворить ходатайство следствия", - огласила решение судья Юлия Сафина.
Заседание началось с задержкой на три часа в связи с тем, что сторона защиты знакомилась с материалами ходатайства следствия и нового обвинения. В конце декабря следствие переквалифицировало обвинение фигурантам с мошенничества на растрату. Никто из них не признал обвинение, в том числе экс-глава банка "Восточный" Алексей Кордичев, который, как заявляло следствие, ранее сознался в мошенничестве и дал показания на других фигурантов.
По словам адвоката, новое обвинение связано с выдачей кредитов в 2015 году и "строится на заявлении [потерпевшего] Шерзода Юсупова". Согласно документам, озвученным в суде, Юсупов не был акционером компании International Financial Technology Group, 59,9% акций которой, по версии следствия, были переданы банку "Восточный" вместо возврата долга. Следствие полагает, что Калви с Дельпалем уговорили акционеров подписать данное соглашение, которое шло вразрез с интересами банка.
Кресла для судей в зале заседаний
07:21
Заседание суда по делу Калви прошло без участия истца
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Майкл КалвиБасманный суд г. МосквыМоскваРоссияОбщество
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