Суд продлил домашний арест Калви

Заседание началось с задержкой на три часа в связи с тем, что сторона защиты знакомилась с материалами ходатайства следствия и нового обвинения. В конце декабря следствие переквалифицировало обвинение фигурантам с мошенничества на растрату. Никто из них не признал обвинение, в том числе экс-глава банка "Восточный" Алексей Кордичев, который, как заявляло следствие, ранее сознался в мошенничестве и дал показания на других фигурантов.