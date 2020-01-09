В Абхазии протестующие потребовали отставки президента

СУХУМ, 9 янв — РИА Новости. Парламент Абхазии должен убедить президента Парламент Абхазии должен убедить президента Рауля Хаджимбу уйти в отставку, заявил РИА Новости оппозиционер Алхаса Квициния

По его словам, протестующие недовольны не только последними событиями — перестрелкой в центре Сухума, но и низким социальным положением республики.

Ранее митингующие ворвались в администрацию главы Абхазии, а потом переместились в парламент, где ожидают встречи со спикером законодательного органа.

Президент и председатель парламента провели заседание Совбеза Абхазии с участием представителей оппозиции. По его итогам глава республики призвал граждан не поддаваться на провокации в связи с акциями протеста в Сухуме. Он отметил, что при необходимости может ввести в стране чрезвычайное положение.

"В этой непростой ситуации мы должны сохранять спокойствие и не ставить под угрозу существование нашего государства. Все органы государственной власти работают в штатном режиме. Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы", — говорится в обращении президента, размещенном на его сайте.

Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября 2019 года. Победил Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Его оппонент — председатель оппозиционной партии "Амцахара" Квициния — получил 46,19%. Оппозиционер подал иск в Верховный суд с просьбой признать итоги выборов недействительными, однако получил отказ.