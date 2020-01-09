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2020-01-09T18:11+0300
https://ria.ru/20200109/1563226539.html
В Абхазии протестующие потребовали отставки президента
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РИА Новости

В Абхазии протестующие потребовали отставки президента

17:07 09.01.2020 (обновлено: 18:11 09.01.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкОбстановка у здания администрации президента Абхазии в Сухуме
Обстановка у здания администрации президента Абхазии в Сухуме
© Sputnik
Перейти в фотобанк
СУХУМ, 9 янв — РИА Новости. Парламент Абхазии должен убедить президента Рауля Хаджимбу уйти в отставку, заявил РИА Новости оппозиционер Алхаса Квициния.
По его словам, протестующие недовольны не только последними событиями — перестрелкой в центре Сухума, но и низким социальным положением республики.
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Ранее митингующие ворвались в администрацию главы Абхазии, а потом переместились в парламент, где ожидают встречи со спикером законодательного органа.
Президент и председатель парламента провели заседание Совбеза Абхазии с участием представителей оппозиции. По его итогам глава республики призвал граждан не поддаваться на провокации в связи с акциями протеста в Сухуме. Он отметил, что при необходимости может ввести в стране чрезвычайное положение.

"В этой непростой ситуации мы должны сохранять спокойствие и не ставить под угрозу существование нашего государства. Все органы государственной власти работают в штатном режиме. Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы", — говорится в обращении президента, размещенном на его сайте.

Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября 2019 года. Победил Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Его оппонент — председатель оппозиционной партии "Амцахара" Квициния — получил 46,19%. Оппозиционер подал иск в Верховный суд с просьбой признать итоги выборов недействительными, однако получил отказ.
Церемония вступления Хаджимбы в должность главы государства состоялась 9 октября. Оппозиция требует назначить повторные выборы и настаивает на том, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.
Участники акции оппозиции у здания администрации президента Абхазии
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Протестующие в Абхазии требуют отставки президента
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Обсудить 19
Акции протеста в СухумеАлхас КвицинияАбхазияРауль ХаджимбаВ мире
Популярные комментарии
То, что терпимо в России, нетерпимо горячими абхазскими парнями.
9 января, 17:32
vyachnick Новиков
25101236
рискну предположить, что победив, Квициния признал бы выборы вполне себе действительными ...
9 января, 17:17
Роман Дмитриев
4380101
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