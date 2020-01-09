Путин осмотрел макеты перспективных кораблей ВМФ в Севастополе

Путину также показали проект программно-аппаратного комплекса логистической поддержки кораблей судов для поддержания заданного уровня технической готовности. Президенту рассказали и о беспилотных и пилотируемых летательных аппаратах на гибридной энергетической установке с возможностью вертикального взлёта и посадки на палубу корабля. В частности, Путин ознакомился с макетом уникального многоцелевого гибридного конвертоплана БПЛА 2000 для военных и гражданских задач. Президенту рассказали, что этот проект реализуется в инициативном порядке.