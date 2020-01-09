Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-09T18:43+0300
https://ria.ru/20200109/1563226428.html
Путин осмотрел макеты перспективных кораблей ВМФ в Севастополе
https://cdn21.img.ria.ru/images/156322/58/1563225833_0:83:3000:1771_1036x0_80_0_0_469b64b6b4ccd7e8496b1ad85886ea27.jpg
РИА Новости

Путин осмотрел макеты перспективных кораблей ВМФ в Севастополе

17:06 09.01.2020 (обновлено: 18:43 09.01.2020)
1305
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВерховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин наблюдает за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов"
Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин наблюдает за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море с борта ракетного крейсера Маршал Устинов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил Черноморское высшее военно-морское ордена Красной звезды училище имени П.С.Нахимова, где осмотрел выставку, посвящённую перспективам развития военно-морского флота.
На выставке представлены экспонаты, отображающие настоящее состояние и перспективы развития авианесущих кораблей ВМФ. В сопровождении министра обороны Сергея Шойгу, вице-премьера Юрия Борисова и начальника училища Александра Гринкевича президент познакомился с моделями различных кораблей и судов, ракет и иного технического оснащения.
В частности, главнокомандующий ВМФ Николай Евменов продемонстрировал президенту макеты морского авианесущего комплекса типа "Ламантин" и тяжелого авианесущего крейсера проекта 11435 "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Кроме того, Путину рассказали о планах по развитию кораблей контроля арктической зоны, корветов морской и океанской зон, кораблей ближней морской зоны и кораблей противоминной обороны. Президент с интересом ознакомился с образцами материалов, из которых могут быть сделаны интерьеры больших десантных кораблей. Ему рассказали, что эти материалы должны быть не горючими и функциональными.
Путину также показали проект программно-аппаратного комплекса логистической поддержки кораблей судов для поддержания заданного уровня технической готовности. Президенту рассказали и о беспилотных и пилотируемых летательных аппаратах на гибридной энергетической установке с возможностью вертикального взлёта и посадки на палубу корабля. В частности, Путин ознакомился с макетом уникального многоцелевого гибридного конвертоплана БПЛА 2000 для военных и гражданских задач. Президенту рассказали, что этот проект реализуется в инициативном порядке.
Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин на борту ракетного крейсера Маршал Устинов во время совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море
15:44
Путин поблагодарил за службу моряков крейсера "Маршал Устинов"
5210201
Обсудить 0
Нахимовское военно-морское училищеТяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"Николай ЕвменовВладимир ПутинРоссияБезопасность
Рекомендуем
Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин на борту ракетного крейсера Маршал Устинов во время совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море
Путин призвал укрепить статус России как морской державы
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку о перспективах развития Военно-Морского флота во время посещения Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова в Севастополе
Шойгу: современный ВМФ позволит России ответить на любые провокации
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание об итогах научно-практической конференции Российский Военно-Морской флот в XXI веке в Севастополе
Путин поручил сделать документацию по новым кораблям электронной
Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин наблюдает за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море с борта ракетного крейсера Маршал Устинов
На учениях в Крыму опробовали новые способы применения дальней авиации
Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин на борту ракетного крейсера Маршал Устинов во время совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море
Путин поблагодарил за службу моряков крейсера "Маршал Устинов"
Владимир Путин на военных учениях в Крыму
Путин понаблюдал за ходом учений в Черном море
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве нашли крупный склад оружия в квартире
Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 Фаворит
Ирак возобновил переговоры с Россией по С-300
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку о перспективах развития Военно-Морского флота во время посещения Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова в Севастополе
Путин поблагодарил ВМФ и Минобороны за успешные учения в Черном море
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
Эксперт прокомментировал провал ЗРК Patriot при ракетной атаке Ирана
Тегеран, Иран
Иранские военные нарушили работу американских БПЛА после удара
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Соловьев задал Киеву неудобные вопросы о версиях крушения Boeing
Запуск ракеты во время военных учений в Иране
В КСИР разъяснили цель ракетных ударов Ирана по американской базе
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
На Украине оценили потери из-за запуска "Турецкого потока"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:11Магазин в Москве закрыли из-за нашествия крыс
21:10Трамп заявил о "своих подозрениях" о крушении самолета в Иране
21:09В Иране ответили на сообщения о том, что украинский Boeing могли сбить
21:06В Идлибской зоне деэскалации ввели режим прекращения огня
21:02Мэр Ухты рассказал о состоянии пострадавшего при пожаре на НПЗ в Коми
20:58Трамп заявил, что НАТО пора расширить присутствие на Ближнем Востоке
20:53Трамп считает, что Иран уже сейчас должен начать переговоры с США
20:51Британская палата общин одобрила сделку по Brexit
20:48Росавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток
20:46Тарантино рассказал, какая роль помогла ему стать режиссером
20:43Трамп заявил, что новые санкции против Ирана уже вступили в силу
20:42В Египте опасаются, что туристам не хватит качественных отелей
20:37СМИ: власти США считают, что украинский лайнер был сбит иранским ЗРК
20:33Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США
20:30Крупнейшую пресноводную рыбу признали вымершей
20:29В Иране начали расшифровывать "черные ящики" украинского Boeing
20:26Румыния готова усилить военное присутствие на Ближнем Востоке
20:24Площадь пожара на НПЗ в Ухте сократилась
20:07Эрдоган и Меркель обсудили напряженность между США и Ираном
20:05СК проверит действия алтайских врачей после гибели пациентки
Лента новостейМолния