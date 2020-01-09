Шестун прекратил голодовку

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун последовал рекомендациям Европейского суда по правам человека ( ЕСПЧ ) и прекратил голодовку, рассказала РИА Новости в четверг его адвокат Алла Кульбаева.

"В ЕСПЧ после соответствующей жалобы ему посетовали отказаться от голодовки, а правительству – прекратить нарушать права человека. Александр Вячеславович принял эти рекомендации, начал есть и пить. До середины марта в ЕСПЧ будут держать всю эту ситуацию на контроле", - рассказала Кульбаева.

В конце минувшего года общественники рассказали, что Шестуна начали принудительно кормить в СИЗО, чтобы продержать в нем жизненные силы. В последнем пресс-релизе ФСИН на эту тему от 11 декабря отмечалось, что Шестуна перевели на интенсивную терапию, но принудительное кормление она на тот момент не включала.

Уже в конце декабря бывший чиновник добровольно начал принимать питательную смесь и пить воду, но пообещал, что примет решение о продолжении или прекращении голодовки в январе.

Тогда же Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Шестуна. Экс-глава района обвиняется по целому ряду статей УК РФ, в том числе в мошенничестве в особо крупном размере, отмывании денег и взяточничестве. Материалы направили на рассмотрение в Подольский городской суд Подмосковья, однако защита обжаловала это решение.

В частности, по версии следствия, Шестун в 2003-2018 годы через доверенных лиц создал 47 фирм, которым раздавал земельные участки вне конкурсных процедур и предоставляя бюджетные кредиты по минимальной ставке. Впоследствии Генпрокуратура добилась изъятия у Шестуна и его приближенных активов на 10 миллиардов рублей.