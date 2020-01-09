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Шестун прекратил голодовку
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РИА Новости

Шестун прекратил голодовку

17:00 09.01.2020
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© АГН "Москва" / Антон Кардашов Глава Серпуховского муниципального района Московской области Александр Шестун в Басманном суде Москвы. 20 июня 2018
Глава Серпуховского муниципального района Московской области Александр Шестун в Басманном суде Москвы. 20 июня 2018
© АГН "Москва" / Антон Кардашов
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун последовал рекомендациям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и прекратил голодовку, рассказала РИА Новости в четверг его адвокат Алла Кульбаева.
"В ЕСПЧ после соответствующей жалобы ему посетовали отказаться от голодовки, а правительству – прекратить нарушать права человека. Александр Вячеславович принял эти рекомендации, начал есть и пить. До середины марта в ЕСПЧ будут держать всю эту ситуацию на контроле", - рассказала Кульбаева.
В конце минувшего года общественники рассказали, что Шестуна начали принудительно кормить в СИЗО, чтобы продержать в нем жизненные силы. В последнем пресс-релизе ФСИН на эту тему от 11 декабря отмечалось, что Шестуна перевели на интенсивную терапию, но принудительное кормление она на тот момент не включала.
Уже в конце декабря бывший чиновник добровольно начал принимать питательную смесь и пить воду, но пообещал, что примет решение о продолжении или прекращении голодовки в январе.
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Тогда же Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Шестуна. Экс-глава района обвиняется по целому ряду статей УК РФ, в том числе в мошенничестве в особо крупном размере, отмывании денег и взяточничестве. Материалы направили на рассмотрение в Подольский городской суд Подмосковья, однако защита обжаловала это решение.
В частности, по версии следствия, Шестун в 2003-2018 годы через доверенных лиц создал 47 фирм, которым раздавал земельные участки вне конкурсных процедур и предоставляя бюджетные кредиты по минимальной ставке. Впоследствии Генпрокуратура добилась изъятия у Шестуна и его приближенных активов на 10 миллиардов рублей.
Бывший чиновник вину не признает и считает, что его уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. Перед задержанием бывший глава района записывал видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором жаловался на давление и угрозы, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков впоследствии заявлял, что ему "нечего сказать по этой теме".
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