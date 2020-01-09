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Панихиду по врачу Андрею Павленко отслужат в Петербурге 13 января
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РИА Новости

Панихиду по врачу Андрею Павленко отслужат в Петербурге 13 января

16:53 09.01.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПрощание с онкологом Андреем Павленко
Прощание с онкологом Андреем Павленко
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв - РИА Новости. Панихиду по хирургу-онкологу Андрею Павленко отслужат в Спасо-Преображенском соборе Петербурга на девятый день с момента его кончины от рака - 13 января, сообщила вдова врача Анна Гегечкори.
Павленко работал в Клинике высоких медицинских технологий имени Пирогова. После того как в марте 2018 года у него был диагностирован рак желудка, он продолжал оперировать и консультировать пациентов, а также публично рассказывал о своей борьбе с заболеванием и давал советы, как ему противостоять. О его кончине в воскресенье утром сообщила жена. Церемония прощания с Павленко, куда, по уточненным данным, пришли около 300 человек, прошла в понедельник в Спасо-Преображенском соборе Петербурга. В этот же день врача похоронили на Киновеевском сладбище.
"Панихида состоится 13 января в 16.00 в Спасо-Преображенском соборе", - написала Гегечкори на своей странице в Facebook.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов, соболезнуя родным и близким Павленко, назвал его примером настоящего врача, человека и гражданина. Соболезнования семье и близким врача выразили глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, который был знаком с Павленко, а также министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. По ее оценке, личный пример мужественной борьбы Павленко с тяжелой болезнью помог тысячам пациентов мобилизоваться и настроить себя на лечение и выздоровление. Начиная с воскресенья, когда врач скончался, пользователи социальных сетей продолжают восхищаться его мужеством и соболезнуют родным.
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
7 января, 13:38
Малышева предположила, почему онколог Павленко не поборол рак
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Андрей Павленко (онколог)РоссияСанкт-ПетербургОбщество
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