В ДРК совершил жесткую посадку военный самолет из ЮАР

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Южноафриканский военный самолет совершил жесткую посадку в аэропорту города Гома в Демократической республике Конго (ДРК), по предварительным данным, никто из семи человек, находившихся на борту, не пострадал, сообщает издание Actualite.
Инцидент произошел в четверг днем по местному времени во время посадки самолета, который летел из города Бени. По данным издания, самолет использовался для нужд миссии ООН по стабилизации в ДРК (MONUSCO).
Как отмечает издание, на место происшествия направлен автомобиль пожарной службы. Другие обстоятельства инцидента не сообщаются.