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2020-01-09T16:48+0300
https://ria.ru/20200109/1563225207.html
В ДРК совершил жесткую посадку военный самолет из ЮАР
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РИА Новости

В ДРК совершил жесткую посадку военный самолет из ЮАР

16:48 09.01.2020
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CC BY 2.0 / Teseum / Goma AirportАэропорт Гома в Демократической республике Конго
Аэропорт Гома в Демократической республике Конго
CC BY 2.0 / Teseum / Goma Airport
Аэропорт Гома в Демократической республике Конго
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Южноафриканский военный самолет совершил жесткую посадку в аэропорту города Гома в Демократической республике Конго (ДРК), по предварительным данным, никто из семи человек, находившихся на борту, не пострадал, сообщает издание Actualite.
Инцидент произошел в четверг днем по местному времени во время посадки самолета, который летел из города Бени. По данным издания, самолет использовался для нужд миссии ООН по стабилизации в ДРК (MONUSCO).
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
07:42
СМИ назвали версию западных разведок о крушении самолета в Иране
Как отмечает издание, на место происшествия направлен автомобиль пожарной службы. Другие обстоятельства инцидента не сообщаются.
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Демократическая Республика КонгоЮАРВ мире
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