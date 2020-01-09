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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-09T16:47+0300
https://ria.ru/20200109/1563225114.html
Жириновский назвал причину столкновений на Ближнем Востоке
https://cdn24.img.ria.ru/images/155852/51/1558525113_0:104:2816:1688_1036x0_80_0_0_b260fdfe91973bb70f87d68ecfc2eeaf.jpg
РИА Новости

Жириновский назвал причину столкновений на Ближнем Востоке

16:47 09.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на первом заседании осенней сессии
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на первом заседании осенней сессии
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Запасы нефти и газа на Ближнем Востоке являются главной причиной столкновений разных государств в этом регионе, заявил журналистам лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"Первая причина такого столкновения разных государств в этом регионе мира - это, конечно, нефть, газ. Огромное количество. И Европа нуждалась в арабской нефти, газе, и Америка. Даже в период блокады Ирака все равно большая часть нефти под чужими флагами шла в Америку", - сказал Жириновский, комментируя обострение ситуации на Ближнем Востоке.
При этом, отметил политик, в существующем противостоянии государств есть экономическая составляющая. "Сегодня подход экономический в основном. Не зря (президент США Дональд) Трамп как бизнесмен смотрит на все", - сказал Жириновский.
Он пояснил, что на войне всегда есть победители в военном и экономическом отношении. Россия может выиграть в экономическом плане из-за грядущего роста цен на нефть и газ. "Но нам радости нет от того, что мы будем жить лучше, а какие-то страны будут страдать. Это же все поражает террор", - сказал лидер ЛДПР.
"Нефть и газ уже немножко отступают на второй план, потому что Америка сама готова поставлять, ей уже не нужна ближневосточная нефть. И для Европы предложений очень много. Поэтому кризиса с поставками нефти нет, но американцам выгодно выбить Китай из получателей ближневосточной нефти, чтобы затормозить его развитие", - добавил парламентарий.
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В ночь на 3 января американские военные провели операцию в районе международного аэропорта в иракской столице против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Вашингтоне считают, что они были причастны к организации штурма американского посольства.
Иракский МИД назвал операцию против Сулеймани нарушением суверенитета страны. Кроме того, парламент проголосовал за разрыв соглашения с западной коалицией по борьбе с террористической организацией ИГ* и вывод иностранных войск из страны.
В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
*Террористическая орагнизация, запрещенная в России.
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