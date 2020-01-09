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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-09T16:43+0300
https://ria.ru/20200109/1563224839.html
В КСИР разъяснили цель ракетных ударов Ирана по американской базе
https://cdn21.img.ria.ru/images/156072/58/1560725828_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_0fe43930bece90d7336ecb0db1320e12.jpg
РИА Новости

В КСИР разъяснили цель ракетных ударов Ирана по американской базе

16:43 09.01.2020
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© AP Photo / Iranian ArmyЗапуск ракеты во время военных учений в Иране
Запуск ракеты во время военных учений в Иране
© AP Photo / Iranian Army
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что ракетные удары Ирана по американской базе не преследовали цель убить солдат, а были направлены на то, чтобы нанести ущерб "военной машине" Вашингтона.
"Нашей целью не были убийства, мы хотели поразить вражескую военную машину", - заявил Хаджизаде в ходе конференции, которую транслировал телеканал IRIB.
Он добавил, что если бы целью Тегерана были убийства, была бы проведена такая операция, в которой бы погибли пять тысяч человек.
Хаджизаде также заявил, что ракетные удары по американской базе в Ираке стали началом крупной операции, которая будет иметь продолжение по всему региону.
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В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации в Ираке. Ракеты класса "земля-земля" были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, которые возглавляют международную коалицию по борьбе против ИГ*. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.
Президент США Дональд Трамп в среду выступил с обращением к нации, где сообщил, что Вашингтон в ответ ограничится введением новых санкций и продолжением политики максимального давления в отношении Ирана. Позднее СМИ сообщили о том, что постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности ООН письмо, в котором сообщила о готовности США к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе.

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