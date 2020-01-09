В КСИР разъяснили цель ракетных ударов Ирана по американской базе

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Командующий военно-космическими силами Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что ракетные удары Ирана по американской базе не преследовали цель убить солдат, а были направлены на то, чтобы нанести ущерб "военной машине" Вашингтона.

"Нашей целью не были убийства, мы хотели поразить вражескую военную машину", - заявил Хаджизаде в ходе конференции, которую транслировал телеканал IRIB

Он добавил, что если бы целью Тегерана были убийства, была бы проведена такая операция, в которой бы погибли пять тысяч человек.

Хаджизаде также заявил, что ракетные удары по американской базе в Ираке стали началом крупной операции, которая будет иметь продолжение по всему региону.

В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации в Ираке. Ракеты класса "земля-земля" были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, которые возглавляют международную коалицию по борьбе против ИГ*. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.