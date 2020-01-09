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Туризм
2020-01-09T20:42+0300
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В Египте опасаются, что туристам не хватит качественных отелей
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РИА Новости

В Египте опасаются, что туристам не хватит качественных отелей

20:42 09.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОтель в Шарм-эль-Шейхе
Отель в Шарм-эль-Шейхе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Самой большой проблемой туризма в Шарм-эш-Шейхе назвали задолженность отелей перед банками и коммунальщиками, сообщает АТОР.
Министр туризма и древностей Халеда Аль-Анани с представителями отрасли обсудили развитие курортов Южного Синая. Самой большой проблемой эксперты назвали задолженность местных отелей – по кредитам банкам, налогам и коммунальным услугам, что тормозит реконструкцию объектов размещения. Как подчеркнул Хишам Али, член Ассоциации инвесторов Южного Синая, количество гостиниц, подходящих для приема туристов, "крайне мало".
Он выразил опасение, что после массового возвращения английского и российского туризма Египет получит "негативную рекламу из-за нехватки качественных объектов размещения".
Отельеры вновь подняли вопрос о государственном регулировании цен на размещение.
По их словам, благодаря такой мере они "смогут противостоять давлению иностранных туроператоров и не продавать комнаты по 15 долларов". Как считают отельеры, Египту пора избавиться от позиционирования "дешевого направления для отдыха", и государство в этом ценовом ребрендинге должно играть ведущую роль.
Кроме того, по словам министра Аль-Анани, правительство Египта рассмотрит возможность привлечения в Южный Синай иностранных кинематографистов, готовых использовать местные локации для съемок. Им будут обещаны льготные условия для организации кинопроцесса.
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