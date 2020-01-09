Спецназ Сомали ликвидировал 35 боевиков группировки "Аш-Шабаб"

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Силы специального назначения Сомали ликвидировали 35 боевиков группировки "Аш-Шабаб" на юге страны, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на военных.
По информации агентства, операция прошла во вторник в провинции Нижняя Джубба при поддержке со стороны международных партнеров.
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"Следуя наводке местных жителей, наши силы начали атаку в районе, убив 35 боевиков "Аш-Шабаб", в том числе (ее) высокопоставленных членов", - приводит агентство слова командира спецназа региона Джубаленд Хассана Мохамада Адена (Hassan Mohamad Aden).
В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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