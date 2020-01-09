Спецназ Сомали ликвидировал 35 боевиков группировки "Аш-Шабаб"

По информации агентства, операция прошла во вторник в провинции Нижняя Джубба при поддержке со стороны международных партнеров.

"Следуя наводке местных жителей, наши силы начали атаку в районе, убив 35 боевиков "Аш-Шабаб", в том числе (ее) высокопоставленных членов", - приводит агентство слова командира спецназа региона Джубаленд Хассана Мохамада Адена (Hassan Mohamad Aden).

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.