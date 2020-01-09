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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-09T16:23+0300
https://ria.ru/20200109/1563222735.html
Эксперт назвал меры для сохранения ядерной сделки с Ираном
https://cdn21.img.ria.ru/images/101870/38/1018703856_0:0:2501:1407_1036x0_80_0_0_c7a3aed1fb7a3611a361851645817bc7.jpg
РИА Новости

Эксперт назвал меры для сохранения ядерной сделки с Ираном

16:23 09.01.2020
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© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана
Флаг Ирана
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана. Архивное фото
БЕРЛИН, 9 янв – РИА Новости. Пауза в иранском конфликте должна быть использована для сотрудничества между ЕС, Россией и Китаем с целью сохранения СВПД, и здесь нельзя ограничиться только разговорами, необходимы конкретные инициативы, заявил РИА Новости немецкий эксперт по Ближнему Востоку, профессор Свободного университета Берлина Хайо Функе.
Отношения США и Ирана еще более обострились после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал. После удара Вашингтон заявил, что в ответ ограничится введением новых санкций. Трамп заявил далее, что США не хотят использовать свою военную мощь, экономические санкции - лучший сдерживающий фактор против Ирана.
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"Это временная разрядка, положение остается весьма критическим, даже после актуальной сдержанной реакции Трампа. Это по-прежнему в высшей степени опасная ситуация, получена передышка, и ее нужно использовать для начала кооперации Европы с Россией и Китаем по вопросу об атомной сделке. Речь должна идти об инициативах по спасению соглашения, а не только о разговорах на этот счет", - считает немецкий эксперт.
Он подверг критике сдержанную реакцию Европы в ответ на выход США в прошлом году из ядерной сделки с Ираном, восстановлении санкции против страны. Тегеран заявил тогда о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки заявили, что стремятся сохранить ее.
"Необходимо было более мощно защищать центральные положения соглашения, в частности обеспечить Ирану экономические компенсации и снятие санкций. Иранцы ожидали этого и де-факто ничего не получили, потому что экономическое высокомерие президента Трампа это несколько усложнило", - считает Функе, который полагает, что Европа должна была задействовать механизмы на уровне ЕЦБ и национальных банков для минимизации ущерба в результате выхода Вашингтона из СВПД.
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По словам эксперта, сейчас Европа могла бы обеспечить "экономическую помощь в размере десятков миллиардов" евро для противодействия "чудовищным экономическим санкциям" в отношении Ирана. Вопрос в том, готовы ли канцлер ФРГ Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас, которые посетят в субботу, 11 января, с рабочим визитом Москву, работать "над смягчением ситуации сообща с Россией и Китаем", считает Функе. Он подчеркнул, что "сотрудничество должно быть реализовано, чтобы избежать угрозы большой и неконтролируемой войны" на Ближнем Востоке.
В четверг глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что слова Трампа в связи с иранским кризисом привели к значительной разрядке в ситуации, диалог по СВПД необходим, так как это соглашение до сих пор гарантировало отказ Ирана от атомного оружия. Маас также выразил солидарность с Трампом по вопросу "о разговоре о региональной роли Ирана, о программе баллистических ракет Ирана", подчеркнув, что в ЕС неоднократно выступали с критикой данной программы и политики Тегерана в регионе.
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"Необходима новая политическая воля, и можно предположить, что перед лицом угрозы решительные шаги могут быть сделаны. Меркель продемонстрировала это с Путиным в 2014 году, заключив минские договоренности. Аналогичный шаг должны сейчас реализовать европейцы, русские и китайцы, по возможности, сообща, в отношении Ирана. Что не исключает резкой критики отдельных аспектов политики, но нужно делать это с атомным соглашением, а не против него", - считает эксперт. Он добавил, что шанс спасти СВПД "выпадает еще один раз", многое зависит от позиции Ирана, но "если мы будем действовать деструктивно, мы получим другую ситуацию".
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Конфликт США и ИранаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Хайко МаасМИД ГерманииАнгела МеркельИранСШАВ мире
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