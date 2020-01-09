Эксперт назвал меры для сохранения ядерной сделки с Ираном

БЕРЛИН, 9 янв – РИА Новости. Пауза в иранском конфликте должна быть использована для сотрудничества между ЕС, Россией и Китаем с целью сохранения Пауза в иранском конфликте должна быть использована для сотрудничества между ЕС, Россией и Китаем с целью сохранения СВПД , и здесь нельзя ограничиться только разговорами, необходимы конкретные инициативы, заявил РИА Новости немецкий эксперт по Ближнему Востоку, профессор Свободного университета Берлина Хайо Функе.

Отношения США Ирана еще более обострились после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал. После удара Вашингтон заявил, что в ответ ограничится введением новых санкций. Трамп заявил далее, что США не хотят использовать свою военную мощь, экономические санкции - лучший сдерживающий фактор против Ирана.

"Это временная разрядка, положение остается весьма критическим, даже после актуальной сдержанной реакции Трампа. Это по-прежнему в высшей степени опасная ситуация, получена передышка, и ее нужно использовать для начала кооперации Европы с Россией и Китаем по вопросу об атомной сделке. Речь должна идти об инициативах по спасению соглашения, а не только о разговорах на этот счет", - считает немецкий эксперт.

Он подверг критике сдержанную реакцию Европы в ответ на выход США в прошлом году из ядерной сделки с Ираном, восстановлении санкции против страны. Тегеран заявил тогда о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки заявили, что стремятся сохранить ее.

"Необходимо было более мощно защищать центральные положения соглашения, в частности обеспечить Ирану экономические компенсации и снятие санкций. Иранцы ожидали этого и де-факто ничего не получили, потому что экономическое высокомерие президента Трампа это несколько усложнило", - считает Функе, который полагает, что Европа должна была задействовать механизмы на уровне ЕЦБ и национальных банков для минимизации ущерба в результате выхода Вашингтона из СВПД.

По словам эксперта, сейчас Европа могла бы обеспечить "экономическую помощь в размере десятков миллиардов" евро для противодействия "чудовищным экономическим санкциям" в отношении Ирана. Вопрос в том, готовы ли канцлер ФРГ Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас, которые посетят в субботу, 11 января, с рабочим визитом Москву, работать "над смягчением ситуации сообща с Россией и Китаем", считает Функе. Он подчеркнул, что "сотрудничество должно быть реализовано, чтобы избежать угрозы большой и неконтролируемой войны" на Ближнем Востоке.

В четверг глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что слова Трампа в связи с иранским кризисом привели к значительной разрядке в ситуации, диалог по СВПД необходим, так как это соглашение до сих пор гарантировало отказ Ирана от атомного оружия. Маас также выразил солидарность с Трампом по вопросу "о разговоре о региональной роли Ирана, о программе баллистических ракет Ирана", подчеркнув, что в ЕС неоднократно выступали с критикой данной программы и политики Тегерана в регионе.