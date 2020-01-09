Иностранные гости ПМЭФ смогут въехать в Россию по электронным визам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв - РИА Новости. Иностранные гости и участники Петербургского международного экономического форума в 2020 году смогут въехать в Россию по электронным визам, сообщает фонд "Росконгресс".

"Иностранные гости и участники Петербургского международного экономического форума из 53 стран смогут оформить электронные визы для въезда в Россию. Порядок получения электронных виз был установлен в соответствии с постановлением правительства РФ № 1252 от 26 сентября 2019 года", - говорится в сообщении.

По словам советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета по подготовке и проведению ПМЭФ Антона Кобякова, упрощение процедуры въезда в Россию открывает не только туристические, но и деловые возможности для иностранных граждан.

"В мероприятиях ПМЭФ ежегодно принимают участие гости из более чем 140 стран мира. Теперь наши постоянные участники из 53 стран смогут более гибко планировать свои поездки. Это важный шаг для улучшения делового климата и повышения привлекательности нашей страны", – сказал Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что для получения электронной визы необходимо заполнить заявку на специализированном сайте МИД России. Электронная виза является однократной со сроком действия 30 календарных дней, начиная с даты ее выдачи. Разрешенный срок пребывания в РФ по электронной визе составляет 8 суток в пределах срока действия визы, начиная с даты въезда. Заполнить заявление о выдаче электронной визы можно не ранее чем за 20 дней и не позднее чем за 4 дня до предполагаемой даты въезда в РФ. Срок рассмотрения заявления на оформление электронной визы составляет не более 4 дней.

Ранее сообщалось, что режим электронной визы введен 1 октября 2019 года для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области гражданами 53 государств, в том числе всех стран Евросоюза.

Петербургский международный экономический форум пройдет в северной столице 3-6 июня 2020 года.