Жириновский: России следует предложить Ирану военное сотрудничество

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. России следует предложить Ирану заключить соглашение о военном сотрудничестве, подразумевающее продажу вооружения и присутствие военно-морского флота, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"(Нужно) предложить Ирану заключить соглашение о военном сотрудничестве и за деньги срочно продать самое современное оружие, чтобы никто не посмел бросить ничего в сторону Ирана. С-400 и С-500 может закрыть все небо Ирана, ничего не полетит туда, туда пусть купят или пригласят наш военно-морской флот - никто не подойдет к берегам Ирана. Просить оказать военную помощь на хозрасчете: заплатите - и Россия поможет. Не должно быть ошибки, как Ливия и как Ирак, иначе погибнет третья страна", - заявил Жириновский журналистам, отвечая на вопрос о том, что, по его мнению, следует сделать Генштабу РФ в сложившейся ситуации.
Однако, отметил Жириновский, убедить в том, что это необходимо, будет тяжело.
В ночь на 3 января американские военные провели операцию в районе международного аэропорта в иракской столице против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Вашингтоне считают, что они были причастны к организации штурма американского посольства.
Иракский МИД назвал операцию против Сулеймани нарушением суверенитета страны. Кроме того, парламент проголосовал за разрыв соглашения с западной коалицией по борьбе с террористической организацией ИГ* и вывод иностранных войск из страны.
В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
* Террористическая организация, запрещенная в России