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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-09T16:09+0300
https://ria.ru/20200109/1563221526.html
Жириновский: России следует предложить Ирану военное сотрудничество
https://cdn25.img.ria.ru/images/155634/59/1556345935_0:0:3179:1789_1036x0_80_0_0_e0db8b80c0db73176f0c01b1452b2925.jpg
РИА Новости

Жириновский: России следует предложить Ирану военное сотрудничество

16:07 09.01.2020 (обновлено: 16:09 09.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. России следует предложить Ирану заключить соглашение о военном сотрудничестве, подразумевающее продажу вооружения и присутствие военно-морского флота, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"(Нужно) предложить Ирану заключить соглашение о военном сотрудничестве и за деньги срочно продать самое современное оружие, чтобы никто не посмел бросить ничего в сторону Ирана. С-400 и С-500 может закрыть все небо Ирана, ничего не полетит туда, туда пусть купят или пригласят наш военно-морской флот - никто не подойдет к берегам Ирана. Просить оказать военную помощь на хозрасчете: заплатите - и Россия поможет. Не должно быть ошибки, как Ливия и как Ирак, иначе погибнет третья страна", - заявил Жириновский журналистам, отвечая на вопрос о том, что, по его мнению, следует сделать Генштабу РФ в сложившейся ситуации.

Однако, отметил Жириновский, убедить в том, что это необходимо, будет тяжело.
В ночь на 3 января американские военные провели операцию в районе международного аэропорта в иракской столице против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Вашингтоне считают, что они были причастны к организации штурма американского посольства.
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Иракский МИД назвал операцию против Сулеймани нарушением суверенитета страны. Кроме того, парламент проголосовал за разрыв соглашения с западной коалицией по борьбе с террористической организацией ИГ* и вывод иностранных войск из страны.
В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Конфликт США и ИранаВладимир ЖириновскийИранСШАПолитика
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