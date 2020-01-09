Жириновский: России следует предложить Ирану военное сотрудничество

"(Нужно) предложить Ирану заключить соглашение о военном сотрудничестве и за деньги срочно продать самое современное оружие, чтобы никто не посмел бросить ничего в сторону Ирана. С-400 и С-500 может закрыть все небо Ирана, ничего не полетит туда, туда пусть купят или пригласят наш военно-морской флот - никто не подойдет к берегам Ирана. Просить оказать военную помощь на хозрасчете: заплатите - и Россия поможет. Не должно быть ошибки, как Ливия и как Ирак, иначе погибнет третья страна", - заявил Жириновский журналистам, отвечая на вопрос о том, что, по его мнению, следует сделать Генштабу РФ в сложившейся ситуации.