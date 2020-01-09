В США до 2040 года у власти будет "клан Трампов", считает Жириновский

"Сейчас Трамп остановился, сейчас ему уже достаточно, он уже герой – он всем угрожал кулаком…, а сейчас может отдохнуть. Ему нужно сейчас сломать импичмент, а в ноябре пойти на второй срок. А вот в январе, через год, это заполыхает очень страшно, там ему останется четыре года. Там он должен зятя привести к власти в 2024 году еще на два срока, восемь лет, а потом дочь. Вот они будут 20 лет у власти", - сказал Жириновский журналистам.