В США до 2040 года у власти будет "клан Трампов", считает Жириновский

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в США у власти в ближайшие 20 лет будет "клан Трампов": после действующего президента страной будут руководить его зять Джаред Кушнер и дочь Иванка.
"Сейчас Трамп остановился, сейчас ему уже достаточно, он уже герой – он всем угрожал кулаком…, а сейчас может отдохнуть. Ему нужно сейчас сломать импичмент, а в ноябре пойти на второй срок. А вот в январе, через год, это заполыхает очень страшно, там ему останется четыре года. Там он должен зятя привести к власти в 2024 году еще на два срока, восемь лет, а потом дочь. Вот они будут 20 лет у власти", - сказал Жириновский журналистам.
"К 2040 году клан Трампов, может быть, освободит, наконец, Америку", - добавил лидер ЛДПР.