В Госдуму внесли законопроект о новых штрафах для автомобилистов

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Правительство внесло в Правительство внесло в Госдуму проект поправок к Кодексу административных правонарушений, предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.

Документ, опубликованный в базе нижней палаты парламента, гласит, что за подобное нарушение владельцы легковых автомобилей должны будут заплатить две с половиной тысячи рублей, водители же автобусов и грузовиков – пять с половиной тысяч.

Также сообщается, что постановления о наказании будет выносить Ространснадзор при помощи автоматических камер.

При этом если водитель в течение 60 дней погасит задолженность перед владельцем платной дороги, штраф отменят.

Ранее правительство одобрило поправки в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ", запрещающие движение по платным автодорогам, их участкам на транспортных средствах без внесения платы за проезд в установленном порядке. Согласно проекту, штрафы за неуплату проезда по платным автодорогам общего пользования федерального значения будут зачисляться в Федеральный дорожный фонд.

Мнение экспертов

Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин поддержал проект. Он сравнил штрафы за неоплаченный проезд по платным трассам с наказанием для "зайцев" в транспорте.

"В общем, это абсолютно законно и обоснованно. Потому что задача владельца дороги вернуть – вернуть деньги, вложенные в ее строительство", — пояснил эксперт.

Он добавил, что штрафы будут обоснованными, если "в пределах доступности" будет альтернативная бесплатная трасса.

Координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел признал, что в России есть проблема уклонения от оплаты за пользование платными дорогами. Однако, по его мнению, она не носит массовый характер.

"Все платные дороги оборудованы и шлагбаумами, и пунктами приема оплаты", — объяснил Орел.