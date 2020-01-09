В Госдуму внесли законопроект о новых штрафах для автомобилистов

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму проект поправок к Кодексу административных правонарушений, предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Документ, опубликованный в базе нижней палаты парламента, гласит, что за подобное нарушение владельцы легковых автомобилей должны будут заплатить две с половиной тысячи рублей, водители же автобусов и грузовиков – пять с половиной тысяч.
Также сообщается, что постановления о наказании будет выносить Ространснадзор при помощи автоматических камер.
При этом если водитель в течение 60 дней погасит задолженность перед владельцем платной дороги, штраф отменят.
Ранее правительство одобрило поправки в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ", запрещающие движение по платным автодорогам, их участкам на транспортных средствах без внесения платы за проезд в установленном порядке. Согласно проекту, штрафы за неуплату проезда по платным автодорогам общего пользования федерального значения будут зачисляться в Федеральный дорожный фонд.
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Мнение экспертов
Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин поддержал проект. Он сравнил штрафы за неоплаченный проезд по платным трассам с наказанием для "зайцев" в транспорте.
"В общем, это абсолютно законно и обоснованно. Потому что задача владельца дороги вернуть – вернуть деньги, вложенные в ее строительство", — пояснил эксперт.
Он добавил, что штрафы будут обоснованными, если "в пределах доступности" будет альтернативная бесплатная трасса.
Координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел признал, что в России есть проблема уклонения от оплаты за пользование платными дорогами. Однако, по его мнению, она не носит массовый характер.
"Все платные дороги оборудованы и шлагбаумами, и пунктами приема оплаты", — объяснил Орел.
По его словам, проблему уклонения от оплаты можно легко решить, так как при въездах на дороги установлены камеры, фиксирующие номера машин.
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