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Туризм
2020-01-09T18:46+0300
https://ria.ru/20200109/1563218602.html
АТОР: цены на билеты из-за облета Ирана в ближайший месяц не возрастут
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РИА Новости

АТОР: цены на билеты из-за облета Ирана в ближайший месяц не возрастут

18:46 09.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажиры в зоне отлета аэропорта Шереметьево
Пассажиры в зоне отлета аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Стоимость туристических пакетов из-за увеличения продолжительности полетов, вызванных необходимостью облета воздушного пространства Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов, может быть скорректирована не ранее чем через месяц, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям не использовать указанное воздушное пространство, следует из телеграммы агентства, копия которой имеется в распоряжении РИА Новости.
"Увеличение продолжительности полета теперь составляет от 15 минут до 2 часов в зависимости от направления, так как полетные программы выполняются из многих городов России", — прокомментировал ситуацию собеседник агентства. Пока наиболее существенный облет предстоит совершить тем туристам, которые направляются в ОАЭ.
По его словам, изменения стоимости полетов и туров пока не происходит. "Туристы отправляются к пунктам назначения по тем же ценам, которые им были озвучены изначально. Доплат не берут, даже если продолжительность путешествия увеличивается", — сказал он.
Горин напомнил, что у России уже есть опыт облета воздушного пространства Украины, поэтому можно говорить о том, что удлинение маршрута не сказывается на турпотоке и никак не отражается на планах туристов.
Собеседник заверил, что турбизнес будет следовать рекомендациям МИД России и Ростуризма, и обратил внимание на то, что пока агентство рекомендовало туристам следить за возможным изменением времени вылета в страны Ближневосточного региона.
"Пока авиакомпании не доводили до туроператоров никаких корректировок по цене перелетов. Если ограничения продлят более чем на месяц, то только по истечение этого срока станет возможно изменение стоимости авиапутешествия с учетом увеличения расходов топлива. Раньше это сделать просто невозможно, особенно на чартерных туристических рейсах", — отметил представитель АТОР.
В ночь на среду Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.
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