Атамбаев покинул судебное заседание в знак протеста

БИШКЕК, 9 янв - РИА Новости. Экс-президент Киргизии Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев , который является одним из обвиняемых по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, покинул зал суда без разрешения судьи в знак протеста против произвола следствия, процесс перенесен на 14 января, сообщил РИА Новости в четверг адвокат бывшего главы государства Сергей Слесарев.

"Он покинул зал суда без разрешения судьи. Судебные приставы пытались его остановить, но он все равно вышел", - заявил Слесарев.

По словам адвоката, таким образом его подзащитный выражает протест против произвола суда и следствия. "Он имеет полное право на подобное выражение протеста", - добавил Слесарев.

Как уточнил адвокат, председательствующий судья расценил действия Атамбаева как нарушение порядка проведения судебного процесса и вынес постановление о продолжении рассмотрения дела без его участия. Защита попросила перенести суд и заявила отвод судье. Оба ходатайства судья оставил без удовлетворения. А перенести процесс на 14 января согласился только после того, как одному из подсудимых - Абдухалиму Раимжанову, стало плохо прямо в зале суда.

Рассмотрение по существу уголовного дела о незаконном освобождении Батукаева, одним из обвиняемых по которому проходит Атамбаев, началось в суде в середине ноября. Процесс проходит в закрытом режиме. Ранее суд неоднократно откладывался из-за плохого самочувствия самого Атамбаева и других подсудимых. В конце 2019 года процесс, вопреки требованиям защиты, решили перенести из Первомайского районного суда столицы в здание Госкомитета Нацбезопасности.

В 2006 году Батукаев был приговорен к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека. Во время бунта были убиты депутат Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника парламента. В 2013 году Батукаев был освобожден из тюрьмы по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Через несколько часов он получил новый паспорт и покинул республику. По версии следствия, к его освобождению могли быть причастны высокопоставленные чиновники, в том числе экс-президент Атамбаев. Им инкриминируется "организация коррупции в интересах организованной преступной группы".

Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра, хотя сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.