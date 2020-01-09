Эксперты оценили законопроект о новых штрафах для автомобилистов

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Владельцы дорог имеют право штрафовать водителей за неуплату проезда по платной дороге, но у автомобилистов всегда должна быть возможность воспользоваться альтернативной бесплатной дорогой, поэтому законопроект о введении штрафа актуален, несмотря на то, что проблема уклонения от оплаты не носит массового характера, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Правительство РФ ранее внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий запрет на движение по платным автодорогам и их участкам на транспортных средствах без внесения платы за проезд. Также был внесен законопроект о введении штрафа за неуплату проезда по платной автодороге.

"Имеют ли право штрафовать за проезд? В общем, да. У нас имеют право штрафовать за безбилетный проезд в трамвае, например. За проезд без оплаты по платной дороге тоже можно штрафовать. В общем, это абсолютно законно и обоснованно. Потому что задача владельца дороги вернуть – вернуть деньги, вложенные в ее строительство", - считает президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

Он подчеркнул, что в РФ пока не сформировалась культура пользования платными дорогами, "потому что они созданы относительно недавно в отличие от Европы". Поэтому в первое время на дорогах по-прежнему будет большое количество "зайцев", но рано или поздно их удастся "образумить" штрафами, считает эксперт.

"Но можно будет считать штрафы обоснованными в том случае, если рядом в пределах доступности будет альтернативная бесплатная дорога. Нельзя ставить людей в положение, когда если хочешь добраться из пункта А в пункт Б, это можно сделать только за деньги, а если не заплатил, то будешь наказан штрафом. Вот это недопустимо", - заключил Травин.

Координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел, в свою очередь, отметил, что проблема уклонения от уплаты есть, но она не носит массовый характер.

"На самом деле никакой такой сильно большой проблемы в этом смысле нет, потому что все платные дороги оборудованы и шлагбаумами, и пунктами приема оплаты. Некоторые хитрецы пытаются и под шлагбаумом проехать, и сбить шлагбаум, и друг за другом пристроиться. Но это не какая-то массовая проблема, это просто единичные случаи", - сказал Орел РИА Новости.