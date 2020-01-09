Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-09T14:53+0300
https://ria.ru/20200109/1563218025.html
Эксперты оценили законопроект о новых штрафах для автомобилистов
https://cdn23.img.ria.ru/images/155155/71/1551557196_0:317:3076:2047_1036x0_80_0_0_e5e8257d9a6d7df500d16c478a8e03ce.jpg
РИА Новости

Эксперты оценили законопроект о новых штрафах для автомобилистов

14:53 09.01.2020
1168
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобили на пункте оплаты проезда на участке автомобильной дороги М-11 Москва - Санкт-Петербург
Автомобили на пункте оплаты проезда на участке автомобильной дороги М-11 Москва - Санкт-Петербург
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Автомобили на пункте оплаты проезда на участке автомобильной дороги М-11 Москва - Санкт-Петербург. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Владельцы дорог имеют право штрафовать водителей за неуплату проезда по платной дороге, но у автомобилистов всегда должна быть возможность воспользоваться альтернативной бесплатной дорогой, поэтому законопроект о введении штрафа актуален, несмотря на то, что проблема уклонения от оплаты не носит массового характера, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Правительство РФ ранее внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий запрет на движение по платным автодорогам и их участкам на транспортных средствах без внесения платы за проезд. Также был внесен законопроект о введении штрафа за неуплату проезда по платной автодороге.
Автомобили на парковке в Москве
5 декабря 2019, 01:13
В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники

"Имеют ли право штрафовать за проезд? В общем, да. У нас имеют право штрафовать за безбилетный проезд в трамвае, например. За проезд без оплаты по платной дороге тоже можно штрафовать. В общем, это абсолютно законно и обоснованно. Потому что задача владельца дороги вернуть – вернуть деньги, вложенные в ее строительство", - считает президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

Он подчеркнул, что в РФ пока не сформировалась культура пользования платными дорогами, "потому что они созданы относительно недавно в отличие от Европы". Поэтому в первое время на дорогах по-прежнему будет большое количество "зайцев", но рано или поздно их удастся "образумить" штрафами, считает эксперт.
"Но можно будет считать штрафы обоснованными в том случае, если рядом в пределах доступности будет альтернативная бесплатная дорога. Нельзя ставить людей в положение, когда если хочешь добраться из пункта А в пункт Б, это можно сделать только за деньги, а если не заплатил, то будешь наказан штрафом. Вот это недопустимо", - заключил Травин.
Въезд на платную дорогу в объезд города Одинцово в Московской области
16 октября 2019, 16:09
"Автодор" готовит систему безбарьерной оплаты проезда по платным дорогам
Координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел, в свою очередь, отметил, что проблема уклонения от уплаты есть, но она не носит массовый характер.
"На самом деле никакой такой сильно большой проблемы в этом смысле нет, потому что все платные дороги оборудованы и шлагбаумами, и пунктами приема оплаты. Некоторые хитрецы пытаются и под шлагбаумом проехать, и сбить шлагбаум, и друг за другом пристроиться. Но это не какая-то массовая проблема, это просто единичные случаи", - сказал Орел РИА Новости.
Он обратил внимание на то, что камеры при въездах на платные дороги в любом случае фиксируют номера машин, поэтому проблему уклонения от уплаты можно легко решить.
Платные дороги России
27 ноября 2019, 15:10
Платные дороги России
6300131
Обсудить 2
Виктор ТравинГосдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Актриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
В Сети осудили Самбурскую после слов о "российском быдле"
Утро
Врачи рассказали, как вернуться в рабочий режим после праздников
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Эксперт оценил версию о попадании в Boeing ракеты над Тегераном
Участники акции оппозиции у здания администрации президента Абхазии
Протестующие ворвались в здание администрации президента Абхазии
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде
Юристы в Ираке потребовали изъять у посольства США участок земли
Алмазбек Атамбаев
Атамбаев покинул судебное заседание в знак протеста
Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 Фаворит
Ирак возобновил переговоры с Россией по С-300
Жительница Подмосковья Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей в лото
В "Столото" назвали имя лотерейного миллиардера
Дом в Миорском районе Витебской области, где произошло убийство гостя
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Сотрудник полиции
В Саратовской области ребенок случайно застрелил отца из ружья
Зрительный зал кинотеатра
На Урале сотрудницу кинотеатра уволили из-за плана по показу фильмов
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
Эксперт прокомментировал провал ЗРК Patriot при ракетной атаке Ирана
Тегеран, Иран
Иранские военные нарушили работу американских БПЛА после удара
Фотография Москвы, сделанная с околоземной орбиты космонавтом Роскосмоса Олегом Кононенко
"Роскосмос" показал, как выглядят города с околоземной орбиты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:16 На Украине оценили потери из-за запуска "Турецкого потока"
13:14Всемирный союз староверов открыл офис в Риме
13:13Red Hot Chili Peppers работают над новым альбомом с Джоном Фрушанте
13:12В Ливии прокомментировали предложенное Россией перемирие
13:11На Украине надеются, что "Газпром" рассмотрит хранение газа в стране
13:10Богданов обсудил с послом Палестины ситуацию на Ближнем Востоке
13:09"Ъ": в Госдуму внесли проект поправок в КоАП, касающихся платных дорог
13:09Врач в Уссурийске, якобы избивший мать с ребенком, взял больничный
13:07Официальный курс евро снизился на 1,32 рубля, доллара — на 67 копеек
13:07Московские врачи помогли родиться ребенку с тромбозом пуповины
13:04Источник: авиакомпании не уведомляли о приостановке рейсов через Иран
13:04Более 820 миллионов обращений поступило на сервисы ГИБДД в 2019 году
13:03Эксперт: спорт и "работа на опережение" вернут детей в школьный ритм
13:02Эксперты рассказали, какие отели выбирают российские туристы
12:56В Омске школьницу и ее друга обвинили в жестоком убийстве женщины
12:55Джабаров призвал дождаться итогов расследования авиакатастрофы в Иране
12:51СК завел дело после обнаружения тела мужчины во дворе в Арзамасе
12:49ЦБ опроверг сообщения о взрыве газового баллона в своем здании
12:46Допрос экс-генерала СК Никандрова провели в закрытом режиме
12:45Правительство Молдавии не отправят в отставку, считает Додон
Лента новостейМолния