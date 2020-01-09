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Путин понаблюдал за ходом учений в Черном море
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РИА Новости

Путин понаблюдал за ходом учений в Черном море

14:41 09.01.2020 (обновлено: 20:54 09.01.2020)
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости. Верховный главнокомандующий Владимир Путин наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море с борта ракетного крейсера Северного флота "Маршал Устинов".
В Черном море в четверг проведено совместное учение Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб, в том числе крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал". В учениях были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка ЧФ и свыше 40 летательных аппаратов ВКС России.
"Учения прошли успешно", — доложил Владимиру Путину главком ВМФ России Николай Евменов по их окончании. Путин отдал приказ о завершении учений и свертывании группировки.
От ЧФ в практических действиях приняли участие фрегаты "Адмирал Григорович", "Адмирал Макаров", малые ракетные корабли и ракетные катера "Орехово-Зуево", "Набережные Челны", "Ивановец", большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Азов", патрульные корабли "Дмитрий Рогачёв" и "Василий Быков", подводная лодка "Колпино", малые противолодочные корабли и морские тральщики.
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От Северного флота в учениях принял участие ракетный крейсер "Маршал Устинов", на борту которого был развернут походный штаб, где находились Путин, министр обороны Сергей Шойгу и Евменов. В учениях также принял участие большой противолодочный корабль СФ "Вице-адмирал Кулаков".
В ходе практических действий авиации парой истребителей МиГ-31К выполнена боевая стрельба ракетой "Кинжал" по цели на одном из полигонов. Экипажи фрегата "Адмирал Григорович", малого ракетного корабля "Орехово-Зуево" и подводной лодки "Колпино" выполнили пуски из надводного и подводного положений ракетами "Калибр".
Экипажи ракетных катеров ЧФ "Ивановец" и "Набережные Челны" выполнили стрельбу противокорабельными ракетами "Москит". Боевыми расчетами берегового ракетного комплекса "Утес" Черноморского флота были выполнены два ракетных пуска по целям, имитирующим корабли условного противника.
В учении принимали участие экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24М и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95. Беспилотные летательные аппараты обеспечивали непрерывное визуальное наблюдение за проведением учений.
Всего в учении было задействовано более 50 кораблей, катеров и судов обеспечения, а также порядка 40 летательных аппаратов. Руководил учениями главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.
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Ракетный комплекс "Кинжал"Николай ЕвменовКалибрСу-30СМАдмирал Григорович (фрегат)Маршал Устинов (крейсер)Черное мореВоздушно-космические силы РоссииБПК Вице-адмирал КулаковСеверный флот ВМФ РоссииЧерноморский флот ВМФ РоссииМиГ-31Ту-95Владимир ПутинСергей ШойгуРоссияБезопасность
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