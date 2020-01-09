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2020-01-09T14:08+0300
https://ria.ru/20200109/1563214644.html
Роухани призвал Джонсона пересмотреть мнение о смерти Сулеймани
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РИА Новости

Роухани призвал Джонсона пересмотреть мнение о смерти Сулеймани

14:08 09.01.2020
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© REUTERS / Murad SezerПротест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
© REUTERS / Murad Sezer
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном призвал его не следовать за США и пересмотреть свою позицию касательно смерти генерала Касима Сулеймани, сообщается в заявлении на сайте президента ИРИ.
"Без его (Сулеймани – ред.) усилий у вас не было бы безопасности в Лондоне сегодня", - сказал он, подвергнув критике заявления некоторых британских правительственных чиновников относительно убийства Сулеймани.
Роухани добавил, что удар по военной базе США в Ираке является законным и был выполнен в соответствии с 51 статьей Устава ООН о праве на самооборону.
В свою очередь Джонсон подчеркнул необходимость улучшения отношений между Тегераном и Лондоном, а также отметил важность сохранения СВПД.
Здание Конгресса США в Вашингтоне
00:07Конфликт США и Ирана
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В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по убийству Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Иран пообещал отомстить США.
В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
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Президент Ирана заявил, что "отрежет ногу" США за генерала Сулеймани
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Удар Ирана по американским объектам в ИракеГибель иранского генерала Касема СулейманиСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Касем СулейманиХасан РоуханиБорис ДжонсонДональд ТрампВеликобританияИранСШАВ мире
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