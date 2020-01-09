Эксперт прокомментировал план адаптации России к изменениям климата

"План институциональный, и это хорошо. Это первый этап, который предусматривает, чтобы отдельные ведомства разработали отраслевые планы. Будет разработан климатический паспорт региона - это очень хорошо. Пока регионы действуют на добровольной основе, что уже неплохо. Но там, где уже понятно, что действовать надо - в той же Арктике или на Дальнем Востоке, где наводнения, - там это будет иметь институциональную основу", - сказал Кокорин.