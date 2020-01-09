Эксперт прокомментировал план адаптации России к изменениям климата

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. План адаптации России к изменениям климата хорош разработкой климатических паспортов для регионов, но смущают неопределенные сроки включения проблемы изменения климата в школьную программу, заявил РИА Новости руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.
Кабмин РФ в начале января утвердил национальный план мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 года.
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"План институциональный, и это хорошо. Это первый этап, который предусматривает, чтобы отдельные ведомства разработали отраслевые планы. Будет разработан климатический паспорт региона - это очень хорошо. Пока регионы действуют на добровольной основе, что уже неплохо. Но там, где уже понятно, что действовать надо - в той же Арктике или на Дальнем Востоке, где наводнения, - там это будет иметь институциональную основу", - сказал Кокорин.
По словам эксперта, к минусам документа можно отнести отсутствие Минтруда и Федеральной миграционной службы (ФМС) среди причастных к разработке плана ведомств.
"Это значит, что миграция не считается в России подверженной влиянию климата, хотя во всем мире этот вопрос стоит достаточно явно. Возможно, для России он пока не стоит, но мониторинг нам нужен, и затронуть нас это также может. Второй минус - нет даты, когда в федеральном стандарте образования появится информация об изменении климата", - заметил Кокорин.
Собеседник агентства пояснил также, что ухудшение состояния здоровья населения отмечено как основной риск изменения климата в России.
По его словам, план будет опираться на данные Росгидромета и предусматривает подготовку третьего оценочного доклада об изменении климата на территории РФ в 2022 году. "Он станет основой прогноза, к чему надо будет адаптироваться", - заключил Кокорин.
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