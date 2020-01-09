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2020-01-09T13:53+0300
https://ria.ru/20200109/1563213573.html
Эксперт прокомментировал проект ФСИН по трудоустройству заключенных
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РИА Новости

Эксперт прокомментировал проект ФСИН по трудоустройству заключенных

13:53 09.01.2020
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© РИА Новости / Александр КондратюкОсужденные женской исправительной колонии № 4 ГУФСИН России по Челябинской области
Осужденные женской исправительной колонии № 4 ГУФСИН России по Челябинской области
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Осужденные женской исправительной колонии № 4 ГУФСИН России по Челябинской области. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Инициатива ФСИН по упрощенному трудоустройству бывших заключенных правильная, но реализовать на деле ее пока нереально, заявил РИА Новости лидер движения "Сильная Россия" Антон Цветков.
По замыслу ФСИН, сотрудники социальной защиты смогут размещать резюме осужденных через свой личный кабинет на портале с вакансиями "Работа в России" и отправлять заявки на рассмотрение их кандидатур, чтобы после выхода на свободу человек мог быстро трудоустроиться. В сообщении ведомства отмечалось также, что ФСИН уже разработала шаблон карточки на портале.
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"Позиция ФСИН о необходимости трудоустройства заключенных – правильная. Однако перспектив для ее реализации пока нет. К сожалению, человек, который только что освободился, зачастую не конкурентоспособен", - сказал Цветков.
Эксперт считает, что размещение вакансий на портале "Работа в России" станет простой формальностью и не поменяет общей картины, ведь работодатели делают выбор в пользу более популярных ресурсов.
"Нужно, прежде всего, заключать прямые договора с государственными предприятиями, которые бы привлекали на работу бывших осужденных. И предоставлять таким предприятиям льготы", - заметил собеседник агентства.
Цветков также указал, что без качественной ресоциализации заключенных со стороны министерства труда и социальной защиты ничем помочь им не удастся, а сейчас такая работа не ведется.
"ФСИН нужно сосредоточиться на обучении заключенных актуальным и необходимым профессиям для регионов, где они проживают. И в первую очередь это должны быть рабочие профессии. И крайне важно помогать в восстановлении документов, чтобы человек при освобождении имел на руках все необходимые для нормальной жизни бумаги", - резюмировал он.
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Антон Цветков ("Сильная Россия")Федеральная служба исполнения наказаний РФОбщество
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