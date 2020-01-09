Главы правительств Испании и Каталонии встретятся в ближайшее время

МАДРИД, 9 янв - РИА Новости. Председатель правительства Испании Председатель правительства Испании Педро Санчес , официально занявший этот пост накануне, и глава женералитета Каталонии Ким Торра договорились лично встретиться в ближайшее время.

В четверг состоялся телефонный разговор между Санчесом и Торрой, сообщили в правительстве Испании. Разговор проходил в "теплом тоне", добавили в кабмине. Дата встречи, как и место ее проведения, пока не назначена. Известно, что она состоится после официального формирования испанского правительства.

"Председатель правительства Санчес заявил главе правительства (Каталонии) Торре, что, с одной стороны, хочет возобновить диалог, а с другой, искреннее намерен попытаться урегулировать политический конфликт в Каталонии", - добавили в правительстве.

Конгресс депутатов испанского парламента 7 января с минимальным перевесом в два голоса утвердил лидера социалистов Педро Санчеса председателем правительства во втором туре голосования. Вотум доверия генсеку Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) стал возможным благодаря позиции депутатов от Левых республиканцев Каталонии (ERC), формирующих вместе с партией "Вместе за Каталонию" (лидеры Карлес Пучдемон и Ким Торра) правительственную коалицию в Каталонии.

Позиция 13 каталонских левых республиканцев в крайне фрагментированном конгрессе депутатов, где заседают представители более 20 политических сил, оказалась решающей для утверждения Санчеса. На прошлой неделе социалистам и ERC удалось договориться о сделке. ИСРП пообещала начать переговоры по каталонскому конфликту на уровне правительств Каталонии и Испании после его утверждения, их итоги будут представлены на голосование жителей автономного сообщества. В обмен левые республиканцы согласились не блокировать кандидатуру Санчеса в конгрессе.