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Главы правительств Испании и Каталонии встретятся в ближайшее время
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РИА Новости

Главы правительств Испании и Каталонии встретятся в ближайшее время

13:41 09.01.2020
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности премьера страны Педро Санчес
Исполняющий обязанности премьера страны Педро Санчес
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Исполняющий обязанности премьера страны Педро Санчес. Архивное фото
МАДРИД, 9 янв - РИА Новости. Председатель правительства Испании Педро Санчес, официально занявший этот пост накануне, и глава женералитета Каталонии Ким Торра договорились лично встретиться в ближайшее время.
В четверг состоялся телефонный разговор между Санчесом и Торрой, сообщили в правительстве Испании. Разговор проходил в "теплом тоне", добавили в кабмине. Дата встречи, как и место ее проведения, пока не назначена. Известно, что она состоится после официального формирования испанского правительства.
Глава правительства Каталонии Ким Торра во время выступления по итогам экстренного заседания женералитета
5 января, 01:49
Парламент Каталонии подтвердил полномочия главы женералитета
"Председатель правительства Санчес заявил главе правительства (Каталонии) Торре, что, с одной стороны, хочет возобновить диалог, а с другой, искреннее намерен попытаться урегулировать политический конфликт в Каталонии", - добавили в правительстве.
Конгресс депутатов испанского парламента 7 января с минимальным перевесом в два голоса утвердил лидера социалистов Педро Санчеса председателем правительства во втором туре голосования. Вотум доверия генсеку Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) стал возможным благодаря позиции депутатов от Левых республиканцев Каталонии (ERC), формирующих вместе с партией "Вместе за Каталонию" (лидеры Карлес Пучдемон и Ким Торра) правительственную коалицию в Каталонии.
Педро Санчес
4 января, 16:07
Левые республиканцы Каталонии обеспечат Санчесу пост премьера Испании
Позиция 13 каталонских левых республиканцев в крайне фрагментированном конгрессе депутатов, где заседают представители более 20 политических сил, оказалась решающей для утверждения Санчеса. На прошлой неделе социалистам и ERC удалось договориться о сделке. ИСРП пообещала начать переговоры по каталонскому конфликту на уровне правительств Каталонии и Испании после его утверждения, их итоги будут представлены на голосование жителей автономного сообщества. В обмен левые республиканцы согласились не блокировать кандидатуру Санчеса в конгрессе.
Договоренности оказались на грани срыва накануне парламентских дебатов, начавшихся в минувшую субботу. Вечером 3 января ЦИК Испании лишил депутатского мандата главу женералитета Кима Торру, что может означать отстранение его от руководства автономным сообществом. Однако лидеры ИСРП, опасаясь срыва сделки, поставили под сомнение решение ЦИК, а руководство ERC решило не менять позицию по кандидатуре Санчеса. Парламент Каталонии 5 января принял резолюцию, в которой подтвердил полномочия Торры как депутата и главы правительства автономного сообщества, осудил постановление ЦИК Испании о лишении Торры мандата, назвав его "государственным переворотом".
Педро Санчес, лидер Социалистической рабочей партии Испании
7 января, 17:39
Биография Педро Санчеса
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Ким ТорраПедро СанчесКаталонияИспанияВ мире
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