Ливанский суд запретил экс-главе Nissan покидать страну

БЕЙРУТ, 9 янв — РИА Новости. Ливанский суд запретил бывшему главе концерна Nissan Карлосу Гону покидать страну, сообщает телеканал MTV.
Слушания по делу Гона проходили в главном здании суда в Бейруте. Предприниматель давал пояснения по поводу "красной метки", выданной Интерполом, и относительно поездки в Израиль, что ливанским гражданам законодательно запрещено.
Карлоса Гона и его помощника Грега Келли арестовали в Японии 19 ноября 2018 года. Их подозревают в том, что экс-глава Nissan декларировал не все свои доходы, а Келли ему в этом помогал. Сумму сокрытых с 2010 по 2017 год налогов оценивают в восемь миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Помимо этого, Гона подозревают в том, что он за счет компании покрыл убытки в размере 1,85 миллиарда иен (порядка 21 миллиона долларов), понесенные в результате частных инвестиций.
В марте прошлого года адвокаты Гона внесли за него залог в полтора миллиарда иен, после чего он находился под домашним арестом и не имел права покидать Японию до суда, который намечался на весну 2020-го. Однако 31 декабря стало известно, что Гон сбежал.
Как сообщали СМИ, его вывезли в большом ящике на частном самолете. Так Гон добрался до Стамбула, а оттуда — в Бейрут, где официально объявил о своем местонахождении. По словам бизнесмена, он не скрывается от правосудия, а спасается от "несправедливости и политического преследования".
Япония требует выдать Гона для ареста, а Интерпол передал ливанским властям "красную метку" для его задержания.