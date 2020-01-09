Ливанский суд запретил экс-главе Nissan покидать страну

Карлоса Гона и его помощника Грега Келли арестовали в Японии 19 ноября 2018 года. Их подозревают в том, что экс-глава Nissan декларировал не все свои доходы, а Келли ему в этом помогал. Сумму сокрытых с 2010 по 2017 год налогов оценивают в восемь миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Помимо этого, Гона подозревают в том, что он за счет компании покрыл убытки в размере 1,85 миллиарда иен (порядка 21 миллиона долларов), понесенные в результате частных инвестиций.