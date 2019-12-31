СМИ: находившийся под домашним арестом экс-глава Nissan покинул Японию

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Находившийся под домашним арестом в Находившийся под домашним арестом в Японии экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон прилетел в Ливан , сообщает французское издание Echos

Согласно газете, Гон прибыл в Бейрут вечером в понедельник 30 декабря на частном самолете из Турции. На данный момент не ясно, является ли его поездка в Ливан нарушением условий освобождения под залог.

В свою очередь издание Financial Times со ссылкой на помощника экс-главы Nissan , пишет, что Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, прибыл в международный аэропорт имени Рафика Харири в Бейрут в воскресенье вечером.

Гон и его "правая рука" Грег Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что глава Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Гон настаивает, что у него не было умысла в сокрытии доходов.

В конце декабря 2018 года прокуратура провела повторный арест Гона, а затем еще один - широко распространенную в Японии практику. На сей раз основанием для ареста стали подозрения в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент около 21 миллиона долларов). Прокуратура подозревает, что провести эту операцию Гону помог бизнесмен из Саудовской Аравии, который якобы именно в этой связи получил от автоконцерна сумму в размере 1,24 миллиарда иен (около 14 миллионов долларов).

По обоим делам - о нарушении закона о финансовых сделках и о нарушении закона о компаниях в части злоупотребления служебным положением - Карлосу Гону было предъявлено официальное обвинение 11 января 2019. В начале марта новый адвокат Гона добился его освобождения под залог в размере 1 миллиарда иен (около 9 миллионов долларов) и подписку о невыезде. Однако уже через месяц Гон был вновь арестован. 22 апреля, ему были предъявлены новые обвинения, а срок заключения, который истекал в этот день, продлен. Через несколько дней суд вновь освободил Гона под залог.