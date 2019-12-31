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https://ria.ru/20191231/1563036921.html
СМИ: находившийся под домашним арестом экс-глава Nissan покинул Японию
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РИА Новости

СМИ: находившийся под домашним арестом экс-глава Nissan покинул Японию

04:51 31.12.2019
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© AFP 2019 / Joel SagetЭкс-президент Альянса Renault-Nissan Карлос Гон
Экс-президент Альянса Renault-Nissan Карлос Гон
© AFP 2019 / Joel Saget
Экс-президент Альянса Renault-Nissan Карлос Гон. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Находившийся под домашним арестом в Японии экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон прилетел в Ливан, сообщает французское издание Echos.
Согласно газете, Гон прибыл в Бейрут вечером в понедельник 30 декабря на частном самолете из Турции. На данный момент не ясно, является ли его поездка в Ливан нарушением условий освобождения под залог.
В свою очередь издание Financial Times со ссылкой на помощника экс-главы Nissan, пишет, что Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, прибыл в международный аэропорт имени Рафика Харири в Бейрут в воскресенье вечером.
Гон и его "правая рука" Грег Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что глава Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Гон настаивает, что у него не было умысла в сокрытии доходов.
В конце декабря 2018 года прокуратура провела повторный арест Гона, а затем еще один - широко распространенную в Японии практику. На сей раз основанием для ареста стали подозрения в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент около 21 миллиона долларов). Прокуратура подозревает, что провести эту операцию Гону помог бизнесмен из Саудовской Аравии, который якобы именно в этой связи получил от автоконцерна сумму в размере 1,24 миллиарда иен (около 14 миллионов долларов).
Карлос Гон
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По обоим делам - о нарушении закона о финансовых сделках и о нарушении закона о компаниях в части злоупотребления служебным положением - Карлосу Гону было предъявлено официальное обвинение 11 января 2019. В начале марта новый адвокат Гона добился его освобождения под залог в размере 1 миллиарда иен (около 9 миллионов долларов) и подписку о невыезде. Однако уже через месяц Гон был вновь арестован. 22 апреля, ему были предъявлены новые обвинения, а срок заключения, который истекал в этот день, продлен. Через несколько дней суд вновь освободил Гона под залог.
Главным основанием для нового ареста, а затем и для предъявления новых обвинений против Гона стало подозрение, что путем сомнительных финансовых операций и переводов средств автоконцерна дилерской компании Suhail Bahwan Automobiles (SBA) в Омане, принадлежавшей другу Гона Сухаилу Бахавану, а затем с ее счетов на счета созданной одним из ее же руководителей инвестиционной компании Good Faith Investments (GFI) в Ливане, которая к тому же имела тесные связи с компанией жены Гона Кароль, в личном распоряжении Карлоса Гона оказалось 563 миллиона иен (около 5 миллионов долларов).
Президент, генеральный директор Альянса Renault-Nissan Карлос Гон
24 октября, 09:36
Защита экс-главы Nissan Гона намерена добиться снятия с него всех обвинений
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Карлос ГонNissan MotorЯпонияЛиванВ мире
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