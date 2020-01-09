Названы самые популярные в 2020 году маршруты туристов

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Эксперты назвали самые востребованные у туристов маршруты на 2020 года, сообщает Ostrovok.ru.

Специалисты сервиса путешествий проанализировали бронирования до 31 декабря 2019 года с датой заезда в 2020 году.

Самыми популярными направлениями оказались Испания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, а также страны Прибалтики и государства, до которых путешественники могут добраться на автомобиле — Белоруссия, Финляндия, Польша, Эстония, Латвия. Список пляжных маршрутов возглавляют Таиланд, ОАЭ, Турция, Египет.

Как отмечают эксперты, количество бронирований отелей в США и Великобритании, совершенное пользователями сервиса, за год выросло на 15 процентов, в Египте – на 14 процентов, в Японии – на 20 процентов, а в Польше – на 22 процента.