В Эрмитаже проверяют сообщение о минировании

Также в четверг из-за угроз взрыва, пришедших на электронную почту, были эвакуированы шесть районных судов Петербурга. Кроме того, согласно опубликованным пресс-службой текстам анонимных сообщений, злоумышленники сообщили о заминировании аэропорта Пулково, магазинов "Магнит", "Пятерочка", нескольких роддомов.

Первые письма с угрозами о взрыве и требованиями перевести на электронный кошелек 120 биткоинов пришли в суды Петербурга 28 ноября. С тех пор каждый будний день разные суды получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Также "минировали" станции метро Петербурга, больницы и школы. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.