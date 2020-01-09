Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-09T13:25+0300
https://ria.ru/20200109/1563212356.html
В Эрмитаже проверяют сообщение о минировании
https://cdn22.img.ria.ru/images/50006/18/500061890_0:50:720:455_1036x0_80_0_0_6932b873b39c4396fa6a253e052c4c51.jpg
РИА Новости

В Эрмитаже проверяют сообщение о минировании

13:25 09.01.2020
185
© РИА Новости / Вера БачининаВид на Зимний дворец (Эрмитаж)
Вид на Зимний дворец (Эрмитаж)
© РИА Новости / Вера Бачинина
Вид на Зимний дворец (Эрмитаж). Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Неизвестные сообщили о заминировании Государственного Эрмитажа, идет проверка информации, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы музея.
"Идет проверка сообщения", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробности.
Анонимный звонок о минировании
11:54
В Москве "заминировали" храм Христа Спасителя, вокзал, суды и школу
Как сообщают местные СМИ, в музее не стали проводить эвакуацию, однако для новых посетителей ограничен вход.
Также в четверг из-за угроз взрыва, пришедших на электронную почту, были эвакуированы шесть районных судов Петербурга. Кроме того, согласно опубликованным пресс-службой текстам анонимных сообщений, злоумышленники сообщили о заминировании аэропорта Пулково, магазинов "Магнит", "Пятерочка", нескольких роддомов.
Первые письма с угрозами о взрыве и требованиями перевести на электронный кошелек 120 биткоинов пришли в суды Петербурга 28 ноября. С тех пор каждый будний день разные суды получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Также "минировали" станции метро Петербурга, больницы и школы. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.
Статуя Фемиды в суде
09:49
В Петербурге шесть судов эвакуируют из-за сообщений о минировании
000000
Обсудить 0
Государственный ЭрмитажСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Статуя Фемиды в суде
В Петербурге шесть судов эвакуируют из-за сообщений о минировании
Каосан роуд, Бангкок, Таиланд
Власти Бангкока сообщили о превышении уровня загрязненности воздуха
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Японские компании отзывают сотрудников из Ирана
Государственный Эрмитаж (Зимний дворец) в Санкт-Петербурге
Сообщение о минировании Эрмитажа оказалась ложным
Сотрудник полиции
В Хабаровском крае эвакуировали завод из-за "минирования"
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в конгресс-центре Халич в Стамбуле. 8 января 2020
Путин и Эрдоган проводят переговоры в Стамбуле
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
МИД предупредил россиян о манифестациях в Испании и Германии
Военнослужащие иранской армии во время учений
В иранском Генштабе предупредили о "более жесткой мести врагу"
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Власти востока Ливии: армия Хафтара недалеко от центра Триполи
Освобожденный от боевиков город Джарджаназ в сирийской провинции Идлиб
При взрыве в Сирии погибли четверо турецких военных
Солдаты Австралийской армии загружаются в вертолет Chinook
Австралийские войска продолжат выполнять свою миссию в Ираке
Санкт-Петербург
В Петербурге из-за теплой зимы зацвели примула и весенник
Французские военные на военной базе в деревне Тесалит на северо-востоке Мали
В Мали 20 человек пострадали при ракетном обстреле базы ООН
Корпус стражей исламской революции в Тегеране
Госдеп утверждает, что Иран атаковал США 15 раз за четыре месяца
Кинолог с собакой
Сообщения о минировании московских школ не подтвердились
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:02Мэр Ухты рассказал о состоянии пострадавшего при пожаре на НПЗ в Коми
20:58Трамп заявил, что НАТО пора расширить присутствие на Ближнем Востоке
20:53Трамп считает, что Иран уже сейчас должен начать переговоры с США
20:51Британская палата общин одобрила сделку по Brexit
20:48Росавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток
20:46Тарантино рассказал, какая роль помогла ему стать режиссером
20:43Трамп заявил, что новые санкции против Ирана уже вступили в силу
20:42В Египте опасаются, что туристам не хватит качественных отелей
20:37СМИ: власти США считают, что украинский лайнер был сбит иранским ЗРК
20:33Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США
20:30Крупнейшую пресноводную рыбу признали вымершей
20:29В Иране начали расшифровывать "черные ящики" украинского Boeing
20:26Румыния готова усилить военное присутствие на Ближнем Востоке
20:24Площадь пожара на НПЗ в Ухте сократилась
20:07Эрдоган и Меркель обсудили напряженность между США и Ираном
20:05СК проверит действия алтайских врачей после гибели пациентки
20:03Польша уравняла ответственность Германии и СССР за начало войны
20:02Небензя призвал к немедленной деэскалации в регионе Персидского залива
20:01Президент Абхазии отказался покидать пост
19:47Латвия не существовала бы под "гитлеровской Германией", заявили в Риге
Лента новостейМолния