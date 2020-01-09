Власти востока Ливии: армия Хафтара недалеко от центра Триполи

"Рост широкой поддержки ЛНА с момента подписания незаконных соглашений между Эрдоганом и (премьер-министром ПНС Файезом) Сарраджем привел к быстрому продвижению ЛНА в Сирте и Триполи. ЛНА уже находится в Триполи, они всего в нескольких километрах от центра", - сказал он.