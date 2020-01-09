Власти востока Ливии: армия Хафтара недалеко от центра Триполи

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством маршала Халифы Хафтара, который в прошлом году объявил о наступлении на Триполи, где базируется правительство национального согласия (ПНС), уже находится недалеко от центра города, заявил РИА Новости посланник главы временного правительства на востоке Ливии Абдаллы ат-Тани Ареф Али Найед.
В воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные выдвигаются в Ливию для координации и поддержки правительства национального согласия. Ранее СМИ сообщили, что ПНС Ливии официально запросило военную помощь у Турции на фоне наступления армии Хафтара на Триполи. Отмечалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления. Парламент Турции одобрил мандат на отправку турецких военных в Ливию.
"Рост широкой поддержки ЛНА с момента подписания незаконных соглашений между Эрдоганом и (премьер-министром ПНС Файезом) Сарраджем привел к быстрому продвижению ЛНА в Сирте и Триполи. ЛНА уже находится в Триполи, они всего в нескольких километрах от центра", - сказал он.
Ранее президенты России Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00.00 воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.