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На Украине оценили потери из-за запуска "Турецкого потока"
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РИА Новости

На Украине оценили потери из-за запуска "Турецкого потока"

13:16 09.01.2020 (обновлено: 14:05 09.01.2020)
22060
© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода "Турецкий поток" в Стамбуле
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
© РИА Новости / Алексей Дружинин
КИЕВ, 9 янв — РИА Новости. Киев будет недополучать около 450 миллионов долларов в год из-за запуска "Турецкого потока", заявил генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Это нельзя назвать убытками. <...> Мы просто не заработаем эти деньги", — пояснил он. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал "Наш".

Ранее Макогон написал на Facebook, что транзит через Украину снизится в 2020 году на 15 миллиардов кубометров: теперь Киев поставляет голубое топливо только Румынии и Молдавии.
Торжественное открытие газопровода состоялось накануне, на церемонии в Стамбуле присутствовали Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Российский лидер назвал это событие важным не только для Москвы и Анкары, но и для всей Европы.
"Турецкий поток" состоит из двух ниток, мощность каждой — 15,75 миллиарда кубометров. Первая рассчитана на снабжение российским газом потребителей в Турции, вторая — для поставок в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Газопровод Турецкий поток
Вчера, 16:17
Газопровод "Турецкий поток"
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Обсудить 33
Сергей МакогонОператор ГТС УкраиныТурецкий потокАлександр ВучичБойко БорисовВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Так вы стремились к этому недополученному доходу 29 лет, почти . Поздравляю !
9 января, 13:27
llitsukov
10360000
газ чужой, что радоваться?? и воруют не у нас, а у "инвесторов". Национализируйте обратно, тогда пишите какие молодцы. а пока подключение 500 тыс руб для нас - покупателей + поборы на тех обслуживание в 13 тыс ежегодно
9 января, 13:52
aa.yast
12200348
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