На Украине оценили потери из-за запуска "Турецкого потока"

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости. Киев будет недополучать около 450 миллионов долларов в год из-за запуска "Турецкого потока", заявил генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
"Это нельзя назвать убытками. <...> Мы просто не заработаем эти деньги", — пояснил он. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал "Наш".
Ранее Макогон написал на Facebook, что транзит через Украину снизится в 2020 году на 15 миллиардов кубометров: теперь Киев поставляет голубое топливо только Румынии и Молдавии.
Торжественное открытие газопровода состоялось накануне, на церемонии в Стамбуле присутствовали Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Российский лидер назвал это событие важным не только для Москвы и Анкары, но и для всей Европы.
"Турецкий поток" состоит из двух ниток, мощность каждой — 15,75 миллиарда кубометров. Первая рассчитана на снабжение российским газом потребителей в Турции, вторая — для поставок в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Вчера, 16:17Газопровод "Турецкий поток"