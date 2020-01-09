На Украине оценили потери из-за запуска "Турецкого потока"

"Это нельзя назвать убытками. <...> Мы просто не заработаем эти деньги", — пояснил он. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал "Наш" .

Торжественное открытие газопровода состоялось накануне, на церемонии в Стамбуле присутствовали Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Российский лидер назвал это событие важным не только для Москвы и Анкары, но и для всей Европы.