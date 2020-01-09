В Ливии прокомментировали план России и Турции о перемирии в стране

Демонстрация против Халифы Хафтара в Триполи. Архивное фото

Демонстрация против Халифы Хафтара в Триполи

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В Ливии назвали условие, при котором предложенное Россией и Турцией перемирие в стране может принести пользу.

Как заявил РИА Новости Ареф Али Найед, посланник главы временного правительства на востоке Ливии Абдаллы ат-Тани, это может произойти, если впоследствии Правительство национального согласия (ПНС) мирно передаст оставшиеся районы Триполи "законному и должным образом избранному парламенту Ливии и подконтрольной ему Ливийской национальной армии (ЛНА)".

Ситуация в Ливии

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала быть единым государством. Сейчас в стране царит двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе правит ПНС Файеза Сарраджа.

Власти востока действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара.

В конце декабря ПНС запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил Хафтара на столицу. Сообщалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке.

Парламент Турции 2 января большинством голосов разрешил отправку турецких военных в Ливию. Большинство арабских стран выступает категорически против возможного военного вмешательства Турции в ливийский конфликт.