Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-09T14:00+0300
https://ria.ru/20200109/1563211717.html
В Ливии прокомментировали план России и Турции о перемирии в стране
https://cdn22.img.ria.ru/images/155621/21/1556212106_0:406:2730:1942_1036x0_80_0_0_38c8e50d1b03ff9d6bb30c97288ba926.jpg
РИА Новости

В Ливии прокомментировали план России и Турции о перемирии в стране

13:12 09.01.2020 (обновлено: 14:00 09.01.2020)
24278
© AFP 2019 / Mahmud TURKIA Демонстрация против Халифы Хафтара в Триполи
Демонстрация против Халифы Хафтара в Триполи
© AFP 2019 / Mahmud TURKIA
Демонстрация против Халифы Хафтара в Триполи. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В Ливии назвали условие, при котором предложенное Россией и Турцией перемирие в стране может принести пользу.
Как заявил РИА Новости Ареф Али Найед, посланник главы временного правительства на востоке Ливии Абдаллы ат-Тани, это может произойти, если впоследствии Правительство национального согласия (ПНС) мирно передаст оставшиеся районы Триполи "законному и должным образом избранному парламенту Ливии и подконтрольной ему Ливийской национальной армии (ЛНА)".

Ситуация в Ливии

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала быть единым государством. Сейчас в стране царит двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе правит ПНС Файеза Сарраджа.
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
12:31
Начало перемирия в Ливии во многом зависит от Хафтара, заявил Деньгов
Власти востока действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара.
В конце декабря ПНС запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил Хафтара на столицу. Сообщалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке.
Парламент Турции 2 января большинством голосов разрешил отправку турецких военных в Ливию. Большинство арабских стран выступает категорически против возможного военного вмешательства Турции в ливийский конфликт.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган накануне согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с полуночи воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров.
Вид города Триполи, Ливия
00:56
Триполийские власти Ливии приветствовали российско-турецкое заявление
178754111
Обсудить 5
ТриполиЛивияРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
На Украине оценили потери из-за запуска "Турецкого потока"
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве
Британский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассекская, во время посещения Канадского дома в Лондоне. 7 января 2020
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Девушка во время пробежки на Крымской набережной в Москве
Ученые назвали способ продлить жизнь на десять лет
Дом в Миорском районе Витебской области, где произошло убийство гостя
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Акция протеста против политики США на одной из улиц Каракаса
США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну
Жительница Подмосковья Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей в лото
В "Столото" назвали имя лотерейного миллиардера
Медицинский радиологический научный центр
Ученые показали, как излечить рак менее чем за секунду
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев объяснил, почему Трамп не объявил войну Ирану
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде
Участники акции оппозиции у здания Администрации президента Абхазии. 9 января 2020
В Абхазии протестующие начали штурм администрации президента
Участники акции оппозиции у здания администрации президента Абхазии
Протестующие ворвались в здание администрации президента Абхазии
Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 Фаворит
Ирак возобновил переговоры с Россией по С-300
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:58Трамп заявил, что НАТО пора расширить присутствие на Ближнем Востоке
20:53Трамп считает, что Иран уже сейчас должен начать переговоры с США
20:51Британская палата общин одобрила сделку по Brexit
20:48Росавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток
20:46Тарантино рассказал, какая роль помогла ему стать режиссером
20:43Трамп заявил, что новые санкции против Ирана уже вступили в силу
20:42В Египте опасаются, что туристам не хватит качественных отелей
20:37СМИ: власти США считают, что украинский лайнер был сбит иранским ЗРК
20:33Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США
20:30Крупнейшую пресноводную рыбу признали вымершей
20:29В Иране начали расшифровывать "черные ящики" украинского Boeing
20:26Румыния готова усилить военное присутствие на Ближнем Востоке
20:24Площадь пожара на НПЗ в Ухте сократилась
20:07Эрдоган и Меркель обсудили напряженность между США и Ираном
20:05СК проверит действия алтайских врачей после гибели пациентки
20:03Польша уравняла ответственность Германии и СССР за начало войны
20:02Небензя призвал к немедленной деэскалации в регионе Персидского залива
20:01Президент Абхазии отказался покидать пост
19:47Латвия не существовала бы под "гитлеровской Германией", заявили в Риге
19:45Глава МИД Эстонии призвал Иран и США к переговорам
Лента новостейМолния