В Ливии прокомментировали план России и Турции о перемирии в стране

Как заявил РИА Новости Ареф Али Найед, посланник главы временного правительства на востоке Ливии Абдаллы ат-Тани, это может произойти, если впоследствии Правительство национального согласия (ПНС) мирно передаст оставшиеся районы Триполи "законному и должным образом избранному парламенту Ливии и подконтрольной ему Ливийской национальной армии (ЛНА)".
Ситуация в Ливии
После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала быть единым государством. Сейчас в стране царит двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе правит ПНС Файеза Сарраджа.
Власти востока действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара.
В конце декабря ПНС запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил Хафтара на столицу. Сообщалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке.
Парламент Турции 2 января большинством голосов разрешил отправку турецких военных в Ливию. Большинство арабских стран выступает категорически против возможного военного вмешательства Турции в ливийский конфликт.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган накануне согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с полуночи воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров.